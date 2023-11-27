Önemli 3 puan

27 Kasım 2023 Pazartesi

Bazen futbolun istediği olur! Zor mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Colley galibiyet golüyle oyunda olduğunu ilk kez hissettirdi. Oyunu zorlaştıran hava şartlarıydı ama Mouandilmadji’nin özel golü hariç. İkinci yarı teslim olmayan Necip ve Amir sonucu etkiledi. Muleka, Cenk ve golcüler ile orta alan yetersizdi. Rosier’in daha çok atakta gözüktüğünü unutan Siyah-Beyazlılarda sakatların yokluğu oyunu etkilemesine karşın böyle bir üç puanın bu şartlarda kazanılması önemli! Geçmişte iki takımda görev yaptığım günlerdeki heyecanı hissetsem de Rıza Hoca açısından bu sonucun ilaç gibi etki yapacağını düşündüm. Asansör takım olmamak adına Samsunspor mücadelesini son ana kadar sürdürmeli. Beşiktaş eksiklerini tamamlamak adına hazırlığını kongre sonrasında devam ettirmeli.