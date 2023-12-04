Başkentte umut aramak!

04 Aralık 2023 Pazartesi

Kadrosu yetersiz ve şampiyonluğa oynayabilecek seviyede olmayan Beşiktaş, genç, dinamik bir mücadele düşüncesiyle sahaya çıkan Ankaragücü karşısında ilk yarıyı Sowe'un golüyle geride bitirdi. Kongre umuduyla oyuna renk geleceğini zannedenler hayal kırıklığına uğradı. Çünkü sakatlığı bulunan oyuncularından mahrum olan Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın umduğu oyunu ilk yarıda sahaya yansıtamadı. Pozisyon dahi üretemeyen Beşiktaş ikinci yarıya başlamadan önce umutsuzdu.

Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu iyi değerlendirmek lazım. Geçmişten günümüze sarkan birtakım hatalar, yeni oluşacak yönetimin vaatleriyle geçiştirilecek kadar hafif olamaz. Doğru bir şekilde analiz edilmelidir. Her şeyi sahadaki başarıya bağlayan taraftar haklı bir şekilde tepki verirken Rıza Çalımbay'ın Beşitaş'a olan sadakati ve sevgisi nedeniyle kendisini ateşe atan çabasına destek verilmelidir.

Beşiktaş. 56. dakikada oyuna giren Cenk ve Chamberlain ile oyuna ağırlığını koyarak maçı çevirmeye yönelik hamleler yaptı. Chamberlain ekmeğini taştan çıkarıp metrelerce sürdüğü topu tüm rakiplerini geçerek ağlarla buluşturdu.

Hadziahmetovic'in oyundan alınması orta sahada Salih ve Fernandes'in yükünü artırdı. Aslında Beşiktaş tüm umudunu deplasmandan alacağı üç puana bağlamış olsa da dağınık ve ruhsuz oynayıp 1 puanı kurtardı.

Ankaragücü adına beklenen mücadele olsa da spektaküler olarak oynanan oyun yetersizdi ve izleyenleri mutlu etmedi.