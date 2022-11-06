Goller güzeldi

06 Kasım 2022 Pazar

Galatasaray kendi sahasında üstünlük kuramadığı denk bir mücadele seçince oyunda konuşulanlar; iki güzel gol ve Mert ile Muslera’nın kurtarışı oldu. Belli ki iki takımın hocaları dikkati öne aldıkları bir disiplinle “paçayı kurtarmak” adına futbolcularına el frenini çektirmiş. Barış’ın indirdiği topa müthiş vuran İcardi ile akrobatik şekilde golü yapan Cenk, maçın en dikkat çeken isimleriydi. İlk yarının tatsız mücadelesinde bu vuruşlar ve goller adeta bonus gibiydi.

İkinci yarıda daha etkili olan taraf Galatasaray’dı. Özellikle Icardi attığı ikinci golle takımına büyük hava getirdi. Sahada dikkat çeken Rashica ve Icardi’ydi. İyi markaj yapılan Weghorst etkisiz kaldı. Aslında ikinci yarı daha çok koşacağını sandığımız Beşiktaş’tı ama Galatasaray’ın kalitesi yüksek olan futbolcularının 50 bin seyircinin önünde daha etkili olduğunu gördük. Mata kenarda görev beklerken Barış’ın çıkıp Kerem’in girmesi gerçekçiydi. Sonuca gidecek yolda daha becerili olan ve aklıyla oynayan Galatasaray’dı. Gelecek günlerde daha da iyi olabilirler. Şenol Güneş’in Beşiktaş’ta en büyük şanssızlığı Ghezzal gibi bir futbolcusunun sakatlığı. Kanımca artık liglerin kaderini erken belirtmek isteyenler şapkalarını öne koyacaklardır. Ben Icardi ve Rashica’nın gayretlerini beğendim. Ayrıca erken konuşmamak gereğini de hatırlatmayı herkese tavsiye ederim. Çünkü ligimizin düğümünü yine bu yıl üç büyükler çözecek. Beşiktaş ise derbide umduğum oyunu oynamadı.