Adnan Dinçer
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Lige dönüş!

01 Ekim 2024 Salı

Farklı Ajax yenilgisinden sonra Beşiktaş, Kayseri deplasmanında ilk yarıda beklenen futbolu oynayamadı. Immobile’nin kaçırdığı net fırsattan başka pozisyonu yoktu. Orta alanda yaratıcılıktan yoksun, sadece R.Silva’nın ayağından çıkacak sürpriz paslarla fırsat arayan Beşiktaş, kanatlarını iyi kullanamadığı için pozisyon üretemedi. Muçi’nin performansı beklentilerin çok altında kaldı. Bronckhorst’un Rashica’yı sağ bekte kullanma düşüncesi de ilk yarı strateji olarak tutmadı. İkinci yarıya Beşiktaş istekli başladı. 56. dakikada Kayseri savunmasının hatasında Gedson oyunu iyi takip edip golünü attı. Rashica’ya yapılan harekette kazanılan penaltıyı Immobile gole çevirdi. İtalyan forvet peşine bir gol daha atarak skoru 3-0’a getirdi. Skor ne olursa olsun Beşiktaş’ın oynadığı futbol, göze çekici gelmedi. Takım etkili ve uyumlu bir performans gösteremedi. Kadro alternatifsiz, yedek kulübesi güçlü değil, Siyah-Beyazlılar sadece birkaç oyuncunun ayağına bakıyor.


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