Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Son Yazısı / Tüm Yazıları

Neden?

23 Ağustos 2023 Çarşamba

Daha önceki yıllarda futbol farklı oynanıyordu. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’da futbol geçerli değildi. Petrol onları vazgeçilmez yapınca paraları dökecek son kaynak “endüstriyel futbol” oldu. Yani açıkçası Ronaldo ve birçok yıldız futbolcu Arap Yarımadası’nda yarışıyor artık! Geleceği düşünen Batı, yeni yıldızları sahaya sürmek için en az kullanılan bölgeye yani Afrika’ya futbol eğiticilerini gönderdi. Benim futbol sevdalısı ülkem sadece birkaç stat ve lig kümelerinden kurtarılmak adına harekete geçti. Biz yanlış yaptık! Endüstriyel futbola sahip çıkan zihniyeti alıp transfer adına yabancılara teslim etme yolunu seçtik. Bir ara ünlü futbol adamı 14 yabancıya izin çıkartırken tek karşı duran ben oldum başarılı teknik direktör olarak. Anında şutlandım!

Şimdi oyun değil, futbolcuların alacağı dolarlar konuşulur oldu! Geç kaldık. Oysa benim gibi eğiten ve sahaya yansıtan, gençlerimize önem veren teknik adamları değerli gören federasyonların kısa ömürlü yaşamları UEFA Gençler Komitesi’ne seçilen Şenes Erzik gibi bir asbaşkanı unuttu!

Sonuçta şu anda bir iki kişiye indirgenen yıldızlar, yakında sembol olarak düşünülse de futbolun takım oyunu olduğunu ve eğitimle gelişeceğini FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda gördük. İspanya erkeklerdeki başarısını kadınlarda da Dünya Kupası’nı alarak kanıtladı. Biz de “menajer pazarı”nda harcanıyoruz! Artık para öne geçti. Sponsorluk geçerli. Yakın zamanda önlem alarak futbola meraklı ve yatkın ülke olarak takım oyununa uyan gençlerin eğitimiyle bu eksiğimizin önüne geçebiliriz. Alan değil, satan ülke oluruz. Yoksa daha çok yabancı oyunculara alkış tutarız. Milli anlamda da oyuncularımızı gönderir sonra da geri alırız!

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Neden? 23 Ağustos 2023
Sezon başı! 17 Ağustos 2023
Transferin çekiciliği! 9 Ağustos 2023

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Artık Atatürk yok... Karşıtları egemen!
Özdemir İnce
Özdemir İnce Atatürk ve din adamları 1*
Ali Sirmen
Ali Sirmen Diplomaside efelenme
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Yönetimle seçmen kitlesi arasındaki ilişki 180 derece terse
Olaylar Ve Görüşler
Yıkalım, güçlendirelim ama nasıl? - Prof. Dr. Mete TAPAN
Olaylar Ve Görüşler
Örgütsüz parti: CHP - Prof. Dr. Gazi ZORER
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Umutsuzluğu örgütlemek!
Şükran Soner
Şükran Soner Cevat Abbas’tan torunu Hüseyin Gürer’e... Tanıklıklar...
Murat Ağırel
Murat Ağırel Sayıştay’ın sakladığı milyonluk usulsüzlük
Dikmen Gürün
Dikmen Gürün Müzede Sahne 2023
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek Engelli statüsünde nasıl emekli olurum?
Feridun Andaç
Feridun Andaç Başlangıçlara gitmek: Fotoğraf
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Moral galibiyeti

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler