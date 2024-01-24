Nereden geldik?

24 Ocak 2024 Çarşamba

Futbol bizim ata sporumuz değil! Ama dünyada en çok ilgilendiğimiz spor dalı. Ancak değişen bir yüzü var ve eski tarafını biz arar olduk. Herkes işin sadece parasal yönüyle ilgilenir oldu. Biz kendi dünyamızda mutluyduk. Ne zaman Macarları 1956 yılında İstanbul’da 3-1 yendik işte ondan sonra bizim insanımız biraz ilgilenir oldu futbolla. Daha önceleri oynatan ve oynayanlar sadece bazı çevrelerce kabul görse de bu tarihten sonra özellikle O.Şeref Apak’ın gayretiyle Milli Lig kurulunca yurt çapında ilgi gördü. İzmir, Ankara takımları da lige iştirak edince rekabet ve şehirler arası kendini kanıtlama dürtüsü bizi harekete geçirdi. Ben aslında bu nedenle bu yazıyı kaleme almadım. Benim amacım gizli olan sevgimizin patlaması olayıdır. Ben profesyonel statüde oynadım ama olamadım. Sonra teknik adam ve sevgim nedeniyle aşırı şekilde ülkeme eğitimle kendi gençlerimize sadece futbol değil; spor öğreticisi olarak akademide, lisede genç kuşağa emek verdim. Şampiyonluklar yaşadım. Toplumu mutlu eden, baş tacı olan zaferlere ve yetiştirdiğim gençlerle gurur duyacak sizlerin görmesi için uluslararası mücadeleye girdim. Çünkü bunu seviyordum ve para için yapmadım. Yazdım, yarattım, önder oldum yurt dışı tekliflere önem vermedim. Her kişi beni ilgilendirir oldu!

Bu giriş biraz reklama kaçtı ama amacım o değil. Ülkemde ve dünyamızda gördüğüm gerçek, bu alanın kullanıldığıdır! Özellikle parasal anlamda önce profesyonellik ve şimdi de endüstriyel anlamdaki çarpıklığıdır! Sadece toplumun ilgisi olsun diye turnuvalar, kupalar, ligler oynandı dünyada! İlgisiz kalacağı sanılan ülkeler de artık bu alanda varken bizim futbolumuzun sistematik eğitimle değil alakasız kişilerce yönetilmesi beklediğimiz gerçeği getirmedi!

İki oğlum ve iki erkek torunum var. Onları bu işe sokmadım. O kadar ki küçük oğlum beşinci kıtada bu işe devam etti. Neden anlatıyorum bunları. Biz futbolda vardık hatta kadın futbolunda da olabiliriz. Nedense kendimizi yeterli buluyoruz. Ben bunu ihmal ve biraz da spora karşı duyulan vefasızlık olarak görüyorum. Üç büyüklerin tutumunu yeterli bulmuyorum. Daha sonra devam ederim bu konuya! Şimdilik yeter...