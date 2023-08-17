Sezon başı!
Genelde bunu transfer ayı ile iç içe
düşünürüz. Oysa çok yanlış bir
değerlendirmedir bu! Yeni sezona,
özellikle günümüzde yönetimler kendi
stratejilerine uyan oyuncuları alırken
menajerlerin de etkisiyle yeni transferler
yaparlar. Bol reklamı yapılan bu ortamda
asıl olan kadro kuruluşu ve sezon başı
çalışmalarıdır. Bu bir yılın oluşumunun
yani alınacak sonucun umududur! Şimdi
anımsarlar mı bilmem ama geçmişte spor akademisinde
öğrencilerime teknik adam olduklarında en bilimsel
çalışmanın önemi olarak bu gerçeğin üstünde çok
dururdum. Hatta iyi öğrensinler diye soruların çoğunu
buraya hapsederim. Daha da ileri giderek kendi
ekolümden yapamazlarsa öğrenci bırakırdım ikmale!
Amacım onların iyi olmaları ve akademik futbol gerçeğini
kavramalarıydı. Hiç unutmam. Milli forma verdiğim ünlü
bir futbolcumu da bir yıl bekletmiştim. O şimdi iyi bir
teknik direktör!
Ünlü bir takımımız sezona yeni golcüsüyle
oyunun başında farka gidecek umut
verirken, bir başka ünlü takımımız da
karşı kaleye gitmekte zorluk çeken rakibi
karşısında zor kazandı, temposuz bir
oyunun tarafı oldu! Oysa İngiltere’de hangi
oyuna baksanız tempo, sürat, çabukluk
ve sonuç gerçeğinde buluşur. Sezona bu
kadar farklı giriş nedenimiz; iyi ve doğru
bir fizik, teknik, taktik gerçeği öne alan teknik direktörün
gücüdür. Sezona girerken kadroların sadece ekonomik
gücü olanlarca kurulmasıdır. Hatta sponsorların da işin
içine girerken ağırlıkları sadece hakemlerin düdüklerine
terk edilen futbol sonuçlarına neden olmaktadır. İyi bir
örnek olsun diye yazıyorum. Avustralya’da oynanan FIFA
Kadınlar Dünya Kupası maçlarında isteneni yapmaya
çalışan acemi genç ve teknik adamların izlerini net
gördüğümüz sürprizlerdir.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Sıcaktan bunalan Kayra kendi ‘aquapark’ını yaptı
- Veterinerler 21 Ağustos'ta işi bırakıyor
- 'Türkiye Yüzyılı'ndan korkunç manzaralar!
- Naci Görür 'İstanbul' için tarih vererek uyardı!
- Atatürk’ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
- Depremzedeler 50 derece sıcaklığın altında yemek bekledi
- İmamoğlu’nun ‘ittifak’ açıklamasına YSP yorumu
- Erbaş’ın 'Laikçi yobaz' ifadesinin tarihsel süreci...
- Mesane pili...
- Önce kedisi sonra kendisi darp edildi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Hapislikte ilk yazı: 'Parmağımdaki nasır...'
- Saray 'şart', Şimşek 'tek kart' diyor
- Ev sahibi, kredi notu raporu istedi
- Temassız ödeme 60 TL'yi buldu
- Grevler 'kale'ye de sıçradı
- Soylu'dan o isme 'son dakika' cezası
- Benzine dev zam pompaya yansıdı!
- Müge Anlı'nın en yakın rakibiydi: Yayından kaldırıldı
- En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
- 'Zaman daraldı...'