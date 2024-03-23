23 Mart 2024 Cumartesi

Yaşamın sınırları var! O sınırlar düzeni ve bir arada yaşamayı bize öğretiyor. Okul, adalet, kişisel mevkilerin yetkileri ve toplumsal yapı da bunu görüyoruz. Geçen hafta sonu Süper Lig’de oynanan karşılaşmanın sonunda futbol şehri olan Trabzon’a ve Trabzonspor’a hiç yakıştıramadığımız görüntüleri şaşkınlıkla izledim! Öğrencim Abdullah Avcı ile geçmiş yıllarda bir başka kentte yaşadıklarım aklıma geldi! Ancak hayatın sınırları var. Buna doğmak ve ölüm de dahil. Bu gezegende kendi kurallarını koyan insanoğlu böylesine tepkiyle bunu yıkamazdı. Kenardaki, alandaki beyaz çizgilerin etki ve yetkilerini bilmeyenler maça gitmesin diyorum! Oyun sonunda netice ne olursa olsun hiçbir şekilde böyle bir tepkiyle değiştirilemeyeceğini bilenlerin agresif saldırıları hiç iyi örnek olmadı. Değişen skor değildi. Ama futbol şehri ve örnek olması gereken yapı çok yaralandı.

Teknik direktörlüğüm döneminde buna benzer hiçbir olay cezasız kalmaz. Kaybedilen kredi geri gelmedi. Bunu bir milat ve örnek olarak ele alıp yolumuza centilmence devam etmeliyiz. Toplumsal gerginliği azaltacak önlemlere ve oyunun saha içi tek yetkilisi hakemlere çok önemli görevler düşüyor. Bunu en iyi ifade eden düdüklerini kendi güçlerine ve kurallara uygun çalmalarını söylerken bizlerin çizgi dışı vazife ile önerilerimizi adil yapmalarını tavsiye ederim. Çizgiler önemli sınırlardır. O sınırları ihlâl edenlerin etkisini izleyen olarak dışarıda kalacaklarını umuyorum. Daha çok değil az konuşulan futbolun eksik kalan yanından bahsetmeyi tavsiye ederim.

Semih Kılıçsoy, son dönemde futbolumuzun yetiştirdiği pırlanta gibi bir çocuk. Özellikle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takım’da çok güzel işler yapacağına inandığım bir kumaşı var. Montella, 18 yaşındaki Semih’i ilk kez Ay- Yıldızlı ekibe çağırdı. Ancak öğrendik ki hiçbir taktik idmanda kendisine şans vermemiş. İtalyan hoca sonrasında da Semih’i maç kafilesine almayıp Ümit Milli Takım’a göndermiş. Genç Semih’in A Milli Takım formasıyla kurduğu hayaller şimdilik sekteye uğradı. Karar elbette Montella’nın, bir teknik direktör olarak tercihine saygı duyarım. Ancak böylesine büyük çıkış göstermiş, Avrupa Şampiyonası’nda umudumuz olarak baktığımız Semih’in en azından takımdaki havayı soluması, adapte olması gerekirdi.