Sosyal medyanın derbisi

10 Aralık 2023 Pazar

Bir zamanların yıldız iki oyuncusu Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal ile anlamlandırılan sonuçları yanlış değerlendiren sosyal medyanın etkisinde oynanan derbide, eksik kadrosuyla çıkan Fenerbahçe Dolmabahçe'de daha etkili olan taraftı.

Oyuna gol ile başlamaları takımı motive etse de acemi stoper Samet'in hatasıyla Cenk'e yaptığı penaltı ile Beşiktaş beraberliği yakaladı. Bu arada oyunu dengelemek için mücadele veren hırslı Beşiktaş, Fernandes ve Umut'un sakatlıkları sonucunda ikinci yarıya daha zor bir kadroyla çıktı.

Kalede Mert'in başarılı kurtarışları ve Tayfur ile Salih'in oyuna girişleriyle orta alanda Fenerbahçe'nin hızını kesemedi.

Tadic 62. dakika Bailly'nin yaptığı hatalı müdahale sonucunda Fenerbahçe'nin gizli golcüsü Szymanski'nin kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi.

İşin doğrusu Fenerbahçe öne geçtikten sonra daha da etkili oynamaya başladı fakat fırsatları kaçırdı.

Chamberlain ve Muleka'nın yetersiz gücü oyunu etkilerken Fenerbahçe'nin orta alan üstünlüğüne neden oldu.

Burada yanlış olan hakemin kararlarındaki tutarsızlığı ve acemiliğiydi. Özellikle penaltı kararı ile Tayfur'un pozisyonundaki tutumu dikkat çekiciydi.

Bu derbinin en büyük özelliği Kartal ve Çalımbay düellosu değil ama sosyal medyanın etkin gücüne sığınan futbolun değerlendirilmesi olmuştur. Önümüzdeki günler yönetimlerin yeni kararlarına gebedir fakat yine de sağlıklı olmasını beklemekteyiz.

Bu yıl mutlaka şampiyonluğu teyit etmek isteyen Fenerbahçe'nin hırsı dikkat çekti.