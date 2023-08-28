Adnan Dinçer
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Tuhaflık var!

28 Ağustos 2023 Pazartesi

Yıllarca futbola karşı duranlar oldu dünyada. Özellikle son kez petrolün parasal gücü ortaya çıkana ve “Endüstriyel futbol” yapılanması oluşana dek çok ilgisizdiler futbola. Bu her anlamda öyleydi ve o ülkelerde; özellikle Ortadoğu’da futbol pek geçerli değildi. Şimdi artık biz dahi onları izler olduk. Her ne kadar geçmişte birkaç  Arap zengini İngiltere’de kulüp alsalar da futbola girmediler. Son birkaç yıldır önce görsel yayın, şimdi de büyük parasal yatırımla yaşlı ve ünlü futbolcuları Ronaldo ile yıldızları alıp kendi dünyalarını aşan bir çıkışla Dünya Kupası düzenleyenler yeni bir  futbol dünyası yaratıyor. Geçmişte  Şampiyonlar Ligi naklen yayınlarını izlemek için komşularda TV arama şansı arayanlar yok artık!

Parasal gücüyle kendilerine lig oluşturan yeni bir değişimle karşı karşıyayız. Birkaç arkadaşın geri futbol ülkelerindeki gayretleri olsa da beklenen futbol ligi İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya gibi ülkelerin adını bu alanda aşamadık, örnek aldık. Yeni  yapılanmada Arap dünyası ligi öne çıkıyor gibi. Artık kulüplerin anılan isimlerinin önüne eklenen sponsor firmaların adını görüyoruz. Kimse ne oluyor demiyor! Dünyada bu futbol ve spora bakış değişimi ürkütücüdür. Şimdi futbol izleyicisinin de profili değişti! Geçmişte sahip oldukları futbolcu sevgisi ve takibi transfer fiyatına bağlı değişim içine girdi. Futbolcular kısa süreli transferlerde yeni reklam aracı gibi! Peki ne olur? Onu bilemem ama bildiğim tek gerçek öldürülen amatör ruhun ve futbol aşkının yerini, sayılması zor paranın, aracıların taşıyıcılığıyla ortaya çıkmış olma gerçeğidir. Hatta teknik adamlığın becerisi de tehlikede. Çünkü futbolcular oynarken dahi futbolu bırakıp bu alanı seçiyorlar.

Biz geldik gidiyoruz ama bir gün futbol ve futbolcuyla eğitimi ne oldu diye sorarlarsa cevabı için gerçek futbolcu gençlerin futbolun önünü kapatanların  yanlışlarını anlarsınız!

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