Adnan Dinçer
Turnusol kâğıdı!
Beşiktaş, Türk futbolunun turnusol kâğıdıdır. Camianın, Hasan Arat’tan beklentileri vardı. Görevi bıraktı! Elinden geleni yapmasına rağmen hataları şunlar: Rıza Çalımbay’ı gönderdi, şimdi Samet Aybaba’yı gönderdi. Yaşlı takım kuruldu, kadronun gençleşmesi lazımdı. Arat, göründüğü kişiliğe uygun bir davranışta bulunmadı. O yüzden bu hale geldi.
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