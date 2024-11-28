Turnusol kâğıdı!

28 Kasım 2024 Perşembe

Beşiktaş, Türk futbolunun turnusol kâğıdıdır. Camianın, Hasan Arat’tan beklentileri vardı. Görevi bıraktı! Elinden geleni yapmasına rağmen hataları şunlar: Rıza Çalımbay’ı gönderdi, şimdi Samet Aybaba’yı gönderdi. Yaşlı takım kuruldu, kadronun gençleşmesi lazımdı. Arat, göründüğü kişiliğe uygun bir davranışta bulunmadı. O yüzden bu hale geldi.