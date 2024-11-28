Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Son Yazısı / Tüm Yazıları

Turnusol kâğıdı!

28 Kasım 2024 Perşembe

Beşiktaş, Türk futbolunun turnusol kâğıdıdır. Camianın, Hasan Arat’tan beklentileri vardı. Görevi bıraktı! Elinden geleni yapmasına rağmen hataları şunlar: Rıza Çalımbay’ı gönderdi, şimdi Samet Aybaba’yı gönderdi. Yaşlı takım kuruldu, kadronun gençleşmesi lazımdı. Arat, göründüğü kişiliğe uygun bir davranışta bulunmadı. O yüzden bu hale geldi.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Turnusol kâğıdı! 28 Kasım 2024
Gençlere güven 27 Kasım 2024
Beşiktaş’a yakışmadı! 25 Kasım 2024

Günün Köşe Yazıları

Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Teğmenleri değil yargıçları konuşalım
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Bizi dayanışma ve işbirliği ilerletir
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu ‘Çağın hastalığı’
Olaylar Ve Görüşler
Etik, tıp ahlakı ve hekimlik - Op. Dr. Murat Molu
Olaylar Ve Görüşler
Sayıştay’ın anayasal görev ve yetkileri - Turgut Aşcı
Olaylar Ve Görüşler
Atatürk, Halkçılık ve CHP - Mahmut Aslan
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Sürecin şifreleri!
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Masadaki üç konu
Zeynep Oral
Zeynep Oral Leyla Gencer’den Mert Süngü’ye... Bir yolculuk...
Bedri Baykam
Bedri Baykam Kâbus gibi bir kasım...
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Turnusol kâğıdı!
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Sonu, gelişinden belliydi
Sevgi Özel
Sevgi Özel ‘Kadim yalanlar...’

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler