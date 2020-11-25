VAR sahada!

25 Kasım 2020 Çarşamba

Öğretmenler günü ve haftası kutlu olsun. Benim kimde hakkım varsa ve kim bana bir kelime öğretmişse saygıyla ödeşmiş olalım!

Bu hafta yeniden sürprizler yaşadı futbolumuz. Anlaşılan "seyircisiz reaksiyon haftaları" pandemi nedeniyle şaşırtmaya devam edecektir. Bu gidiş kendini "dev aynasında" gören ve bizleri umuda sevk eden yandaşlar, artık gerçekleri genelde yanlışlarını örtmek isteyenlerin, yeni ortamın yönetmeni VAR'a sığınmasınlar. Çünkü VAR adil kullanılmıyor. Geçmişte "idare-i maslahat" denilen deyime uyan hakemler var! Kritik kararları VAR'a adeta onaylatan ve sonra da teyit eden yapıların yanında bir 90 dakikada, 7 karara etki yapan VAR, en etkili haftasına imza attı!

Soru şu! Neden çifte standart? Daha net özetlersek kimi takımlar VAR kararları ile 90 dakikayı bitiriyor. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay bu anlamda çok yanık! Yönetime attı topu.

Biz de görüyoruz gerçekten bazı puanları çalındı! Aslında haftanın en çok dikkat çeken görüntüsü, F.Bahçe'nin G.Birliği'ni farklı yenerken ortaya koyduğu futbolun beğenilmemesi. Benim için ise rahmetli Cavcav'ın unutulan başarısı ve Ankara takımlarının puan kayıpları ile dipte oluşlarıdır. Antalyaspor'un kendi sahasındaki yenilgisi ile törpülenen Alanyaspor rekabetinin ortaya çıkışı özeldir.

Beşiktaş'ın beklenmeyen başarılı oyununu, Başakşehir karşısında ikinci yarıda 10 kişi kalsa da yorulduğu için sürdürememesi ve sahalarımızın en yaşlı futbolcusu Atiba'nın geç de olsa fark edilmesi, haftanın önemli futbol gerçeğidir. Ama G.Saray'ın tüm oyun süresince kalesine gelen iki şuttan birinin gol olması, ilk yarıda kaçırdıkları goller ötesinde, son 30 dakika 10 kişi kalan rakip karşısında 1 puana razı olmalarıdır. 5 dakika uzayan oyuna Terim'in itirazı maçın yorumu olamaz. Koca 90 dakikada konuşulacak gerçek bu olmamalıydı. Aslında Aybaba daha samimi olarak hem takımını eleştirdi hem de daha çok çalışma gereğini işaret ederken olgundu!

Bir başka gerçeği de söylemekte yarar var. Lütfen duygusal olmasın yorumcular. Hepimizin gönlünde yatan aslan vardır. Ancak kızgınlık ve duygusallık, objektif yorumlara meze oluyor! İşin özü Milli Takımımız dahil, küme düşmemizde yatıyor! Ben böylesine bir araya gelen yetenekli gençler ve değerli futbolcularıyla daha farklı bir takım oyunu ile finallere gidecek ve başarılı olacak tarafında olduğum için sitemimi yapıyorum. Yanlış oynadık. Yanlış kadro ürkekliği ile takım olamadık ve golcüleri olan takımımızı iyi kullanamadık!

Canınız sağ olsun! Ama unutmayın "öğretmenler haftasında" önemli olan eğitimdir ve bu futbolu da kapsar! Sizin başınızdaki değerli meslektaşım da öğretmen olarak sadece takıma değil, bize de eğitimi adına sorumluydu! Kaza oldu ve takımı ile ikmale kaldı!

Dünyamız ve özellikle duyarsızlığımız çok zor bir dönem yaşıyor. Bir yanda canımızı, sağlığımızı korumak isterken, yaşlılara uygulanan yasaklara dikkat eden görevliler, gençlerin de sorumsuzluğuna, bizi yaşatan sosyolojik-psikolojik ihtiyacımıza da önem versinler. Aceleye gerek yok! Nasılsa bu maçta eksik kalan biziz. Geçmişte eğitimin, öğretmenlerimizin verdiği reçeteler aklımızda olduğu için biraz daha burada olma gayreti içindeyiz. Bizim VAR'ımız yok!