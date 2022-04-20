Yalnız değilsin!

20 Nisan 2022 Çarşamba

Bizde bir söz vardır, “Züğürtleyince eski defterleri karıştımak” gibi. F.Bahçe transferde parasını savuran kulüptür hep. Bu kez de öyle oldu ama bombalar para etmeyince gerçeği buldu. Önce genç Arda’yı sahaya sürerek yıllardır savunduğum harika bir doğruyu yakalarken ikinci bombayı da İsmail Kartal’la gerçekleştirdi. Bir teknik adam, zor günde tepeden inmeden, mütevazi görünümü ve başarılı futbol mazisiyle, formasını giydiği kulübe gelirken kurbanlık olma riskini göze alıyorsa “mangal gibi” yüreği vardır. Nöbetçi gibi sadece bir kulübe oynayanlardan öte; hatıralarıyla geçmişte sandalda yatan bu Sarıyerli genç dikkatimi çekmiş ama bulunduğum kulübe alamamıştım! O uzun ve meşakkatli bir yoldan sonra oynadığı kulübün teknik adamı olurken algıyla onu devirmek isteyenlere de gerekli dersi verdi. Tebrikler meslektaşım!

DEVAM ÇOCUKLAR

Ancak bir konuda eleştiriyorum onu. Artık Arda’ya güven, daha fazla süre ver. Bu bir yeniliktir. Ama kimilerinin işine gelmeyen çıkarsız bir yenilik. Yıllarca gençlerimizin önünü açacak bir zıplama. Şimdi Arda sürecidir. Birisi yok olurken öteki ezeli rakibinde patladı. Zira oynadığı kulüpte gençlerin forma kapması zordur. Yıllar önce bir öğrencimi genç takımdan (Yüksel Kepoğlu) profesyonel takımda Anderlecht’e karşı Avrupa kupası maçında oynatan ve sahanın yıldızı olan bu genci teknik direktör Meszöly ve medyadan alkış alırken bilmediği bir olay yaşandı yönetim toplantısında. Bu başarıdan rahatsızlık duyanların tepkisi karşısında “Ben burada göstermelik miyim yetiştiren hocası olarak?” diye sorduğumda sırtımdan vuruldum. Güvendiğim kişilerden birisi sözcü olarak “Evet” dedi ve o anda istifa ettim! Şimdi ben doğru karar verenleri şartlar oluşsa da alkışlıyorum.

Başkan, yönetim, teknik kadro artık Türk futbolunda ve dünyada yeni bir yıldız olacak Arda’ya sahip çıkmalı. İsmail Kartal’a tavsiyem ilk 11’de oynatması. O, teknik ve oyun zekâsıyla kendini daha da yukarı çıkartarak futbolda konuşulan bir ülke olmamızı sağlayacaktır. Geçmişteki kanıtlarım gibi onu yetiştiren genç teknik adamlara teşekkür ederim. Devam çocuklar daha ne cevherler var görelim. Arda kardeşim sen de genç arkadaşlarını temsil eden mücadelende yalnız olmadığını bil.