28 Eylül 2022 Çarşamba

Size bugün “1001 gece masalı” değil, “Bir varmış bir yokmuş!”tan bahsetmek istiyorum. Okus pokus başarısıyla rezillikleri, doğrularla eş tutan birtakım kişilerin hazin sonudur bu durum. Futbolda mevki sahibi kişileri kandıranlar en büyük yanlışı onların umutlarını kullanarak topluma yapıyor!

Faroe Adaları FIFA dünya sıralamasında 125. basamakta. 53 bin nüfuslu adanın milli takımı, son 5 yılda 12 maç kazanabilmiş. Yendikleri rakipler; Lihtenştayn (3), Andorra (3), Malta (3), Moldova, Litvanya ve Türkiye! Faroe Adaları Milli Takımı’nın 40 yıllık mazisinde mağlup edebildiği sadece 16 takım var; biri de biziz. Üstelik ada ülkesiyle deplasmanda bugüne dek 2 maç oynadık, onlarda da galibiyetimiz yok!

“Her şeye evet! Ama buna hayır!” diyecek kadar aklımız vardır sanırım. Olayın nedeni endüstriyel adıyla alakasız amatör yöneticilerin ayakçılarla yaptığı ortaklıktır! Zaman içinde bu işe “Dur” diyenlerin saf dışı edildiği bir güç oluştu. Hatta olanı yorumlayanlara dahi iş yok! Ne kadar çok teknik adam olursa düzeleceğini sananlar paralı uçuşan bir piyasada kulüpleri batırdılar. Sempatiyle anlamadıkları işi yönetmeye kalktılar. Uyarılarımızı topu dürtmek kadar dahi önemsemediler. Bu bir sonuçtur. Bu ülke futbolda çok başarılı olurdu! Bir devlet büyüğümüz, “Sen nerede çalışıyorsun? Sen normal bir adam değil anormal başarılısın” derken bugünü işaret etmişti. Çok üzgünüm ve A Milli Futbol Takımımızın samimi bir mücadele verdiğine inanmıyorum. Burası birilerinin deneme tahtası değil! “Gençlere doğru futbol eğitimi verin” diye haykırırken son örneği futbolun beşiği sayılan ülkeden veriyorum: En iyi profesyonel, ruhunda amatör ruh taşıyandır! Hepinize yazıklar olsun forma giyenler!