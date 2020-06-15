6 ayda ‘tarih’ nasıl değişti?

15 Haziran 2020 Pazartesi

Tarih: 29 Kasım 2019... Safranbolu’da bulunan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü oybirliğiyle bir karar alır... Tescillenen karar şöyledir:

“Zonguldak’taki Kız Meslek Lisesi kültür varlığıdır...”

Tarih: 12 Haziran 2020...

Aynı kurul üyeleri bu kez, “Zonguldak’taki Kız Meslek Lisesi’nin kültür varlığı olarak tescilini iptal eden karara” imza atar... Karar, bu kez oyçokluğuyla alınmıştır...

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Peki... Oybirliğiyle kültür varlığı olarak kabul edilen bir okulun tescili, aynı kurul tarafından neden iptal edildi? 6 ayda ne değişti?

Yanıt basit... Zonguldak’ta 400 yataklı Atatürk Devlet Hastanesi’nin inşaatı devam ederken projede hasta ve hasta yakınları için bir otopark alanının olmadığı anlaşılır... Hastaneye en yakın konumdaki tarihi Zonguldak Kız Meslek Lisesi yıkılıp yerine otopark yapılması istenir... Ne var ki bu süreçte yazının girişinde bahsettiğim gibi Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, okulun kültür varlığı olarak tescil işlemlerine başlanmasına karar verir...

Skandal da bu noktada patlak verir!.. Sonra ne mi olur?.. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’dan dinleyelim:

“Tescil kararından sonra kurul üyeleri teker teker bakanlığa çağrıldılar. Kurulun daha öncesinde oybirliği ile aldığı karar 12 Haziran’da Karabük’te yerinde izlediğim toplantıda kabul edilmedi, 6 ay önce varılan kanaatler bugün baskılar karşısında değiştirildi. Ancak ne var ki gerçekler ve doğrular eğilip bükülemez, nabza göre değişmez. AK Parti’nin bu yıkım ve talan sevdası Zonguldak’ta infialler yaratmaya devam etmektedir. Peşine düştükleri rant ne kadar büyükse bakanlıklar üzerinden, kurul üyelerine tek tek baskılar yapılması şeklinde tecelli etmiştir.”

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Aslına bakarsınız, Anadolu’nun küçük bir kenti Karabük’te üç gün önce 12 Haziran’da yapılan kurul toplantısı bir Türkiye fotoğrafını yansıtmaktadır. Şimdilerde alevlenen Ayasofya tartışmasını da aynı bu bakış açısıyla değerlendirebiliriz. Bir yıl önce “Önce Sultanahmet’i doldurun, sonra bakarız” diyen anlayış şimdi konuyu ülkenin bir numaralı gündem maddesi yapmaya çalışıyor. Ufukta baskın bir seçim mi var ne!..

ÜNİVERSİTE ADAYLARINI UNUTMADIK...

Koronalı günlerde üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan sevgili öğrenciler, sizleri unutmadık. Bu gerilimli günlerinizde yanınızdayız... 27-28 Haziran’da yapılacak YKS’ye iki hafta kala son deneme sınavlarını bugün ve çarşamba günü sizlerle buluşturuyoruz. Bu alanda 36 yıllık birikimi ve uzmanlığı çok iyi bilinen Palme Yayınları’na öğrencilerimize verdiği bu önemli destek için teşekkürler... Sınava girecek 2.5 milyon adaya, gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum...