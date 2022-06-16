16 Haziran 2022 Perşembe

6’lı masanın kerameti kendinden menkul değildir!

Biliyorsunuz, Türkçemizde “Kerameti kendinden menkul” diye bir söz vardır:

Hiçbir temeli olmadan kendi kendisini öven insanlar için söylenir...

OYSA, 6’LI MASANIN KERAMETİ KENDİNDEN MENKUL DEĞİL, GERÇEKTİR.

Çünkü onun kerameti, Demokratik Rejimi yeniden kurmak ve korumak uğruna Türkiye’nin siyasal tarihinde ilk kez gerçekleştirilen siyasal ittifaklara dayanmaktadır.

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6’lı masanın Türkiye’deki siyasete getirdiği çok önemli siyasal yenilikler var.

Bunlar, geleneksel siyasal bölünmeleri benimsemiş ve eski parti görüşlerine kilitlenmiş olanları rahatsız ediyor.

Kılıçdaroğlu’nun uzun bir süreç sonunda gerçekleştirdiği bu ittifakın, seçmenlerin alışık olmadıkları yeniliklerini şöyle sıralamak olanaklı sanıyorum:

1) 6’lı masanın temelinde, CHP’nin, İYİ Parti’ye seçimlere girebilmesi için 15 Milletvekili ödünç vermesi yatar.

2) 6’lı masanın kökünde, İYİ Parti’nin, (kendi deyimleriyle) ırkçı nitelikteki “azgın milliyetçi” olan MHP’den ayrılarak “Demokratik Milliyetçi” yani “Atatürk Milliyetçisi” bir çizgiye gelmesi vardır.

3) 6’lı masanın bir başka özelliği ve yeniliği, Demokrasiyi rafa kaldıran Erdoğan/AKP iktidarının Başbakanının ve yıllarca ekonomiyi yönetmiş olan bir başka yöneticisinin, Demokratik Rejimi savunmak için iktidarı terk ederek iki ayrı parti kurmuş ve bu masaya katılmış olmalarıdır.

4) Sonuç olarak 6’lı masa, Türkiye’nin siyasal tarihi açısından birbirini dışlayan iki temel ve genel akımı, Türkiye Cumhuriyeti’ni, Demokratik Rejimi, Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti’ni kuranlarla, Laik Cumhuriyete karşı olan çizgiden gelenleri bir araya getirdi.

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Demokratik Rejimi savunmak için, sağ siyasal geleneğin, vazgeçilmez düşman muamelesi yaptığı CHP ile aynı masaya oturması elbette kolay olmadı.

Aynı biçimde, Cumhuriyetin ve Demokrasinin kurucusu olan CHP’nin, Demokratik Rejimi korumak için hem Cumhuriyet’e hem de Demokrasi’ye düşman olan, sürekli olarak her ikisini de yozlaştıran bir geçmişten gelen partilerle aynı masaya oturması da çok zordur.

Bırakınız partilerin lider kadrolarını, o partilerin tabanları da bu 6’lı masadaki ittifakı içselleştirmekte ve kabul etmekte güçlük çekmekte.

Dolayısıyla, Erdoğan/AKP iktidarı, bu partilerin kendi içlerindeki çelişkileri, hizipleri 6’lı masa ittifakını güçsüzleştirmek için kullanmakta:

1) Örneğin, CHP, “Atatürkçüler” ve “Sosyal Demokratlar” olarak bölünmek üzere müthiş bir propaganda bombardımanı altındadır.

Oysa ister Sosyal Demokrasi deyin, isterseniz Demokratik Sol, “Ortanın Solu” siyaseti Atatürkçülük üzerinde yükselen, onunla bütünleşmiş olan bir akımdır.

2) Örneğin İYİ Parti çağ gerisi dinci ve milliyetçi ideolojilerle, Abdülhamit’in filan yüceltilmesiyle, çok başarısız bir biçimde etkilenmeye çalışılmaktadır.

3) Örneğin, SAADET partisi içindeki “köktendinciler”, bizzat Erdoğan tarafından CHP’ye karşı laiklik temelinde kışkırtılmaktadır.

4) Erdoğan/AKP iktidarından koptukları için 6’lı masanın en önemli bileşenleri olan, DEVA ve Gelecek partileri, AKP içindeki geçmişleriyle kamuoyu önünde karalanmaya çalışılmaktadır.

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Sevgili okurlarım, gördüğünüz gibi 6’lı masanın siyasete getirdiği yenilikler seçmen nezdinde bile rahatsızlık yaratmıştır.

İktidarını sürdürmek isteyen Erdoğan/AKP de bu rahatsızlıkları sonuna kadar sömürmekte, emrindeki medya ile müthiş bir propaganda yayını yapmaktadır.

Bu oyunu bozacak olan, Demokratik Rejimi yeniden kurmakta kararlı olan seçmendir:

Önce Demokratik Rejim kurulmalı, ancak ondan sonra sorunlar bu Demokratik Rejim içinde ele alınmalıdır.