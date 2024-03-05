Bizim paramızla bizim oyumuz satın alınır mı?

05 Mart 2024 Salı

İktidar büyük bir telaş içinde: Muhalefetin 14- 28 Mayıs 2023 Genel Seçimleri yenilgisinden kaynaklanan moral çöküntüsü geçtikçe, belediyelerdeki şansının gitgide azaldığının farkında.

Çünkü sadece genel bütçedeki paraları değil, kentlerin kaynaklarını da hortumlayarak kendi oligarşisine aktardığı için...

Bir yandan bütün ulusal kaynaklar tükendi ve ancak çok yüksek bir enflasyonla halkın cebindeki paraya el koyabiliyor ve böylece büyük bir geçim sıkıntısı yaratıyor...

Öte yandan gerek genel bütçeden gerekse belediyelerden gelen paralarla yeterli kentsel hizmetler yapamadığı ve yirmi yıldan uzun süredir iktidarda olduğu için, dile getirebileceği vaat de kalmadı.

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İktidar bütün bu nedenlerle, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne giderken, yoğun bir din istismarına ilave olarak hem negatif propaganda yapıyor hem de Özal’ın başlattığı ve bu nedenle İstanbul’u da kaybettiği siyasal şantaja devam ediyor.

Erdoğan, Antakya’da AKP’nin Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada şöyle diyor:

“Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez.

Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı”

Hızını alamıyor, asıl göz diktiği İstanbul’da da açık seçik bir biçimde siyasal şantaja devam ediyor:

“Şu anda bu ülkeyi kimler yönetiyor?

Biz yönetiyoruz.

Şu anda İstanbul’da bulunan bu zat veya zevat, böyle bir imkâna sahip mi?

Değil.

Fakat 31 Mart’tan itibaren inşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara’da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.”

Bu çıkışlarıyla yetinmeyen Erdoğan’ın, bütün iktidar mensuplarına da İstanbul’a odaklanmaları için talimat verdiği anlaşılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması” adlı toplantıda İBB Başkan adayı Murat Kurum’a şu sözlerle destek veriyor:

“Eğer büyükşehir iyi çalışırsa inanın daha verimli şirketlerimiz olur.

Çünkü evden işe, işten eve daha az zaman harcarsınız.

O nedenle Murat kardeşimiz gelirse metro çalışmaları hızlanırsa herkes kazanır.

Çalışan kardeşimiz kazanır daha az strese girer, şirketlerimiz kazanır daha yüksek verimlilikle çalışır.

Dijital çağı yakalamamız lazım ve onun için fark yaratmanın yolu Murat kardeşimizi güçlü bir şekilde desteklemekten geçiyor.”

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Uzun lafın kısası, iktidar, bizim paramızla bize siyasal şantaj yapıyor:

Bizim vergilerle ödediğimiz paraları, bize hizmet için değil, kendi iktidarını devam ettirmek için kötüye kullanıyor.

Aynen, bir türlü bitiremediği başımızdaki terör belasını muhalefeti suçlamak için kullandığı ve mukaddes din duygularını da siyasal amaçlarla istismar ettiği gibi!