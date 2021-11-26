Borsada paradan para kazanmanın sırrı: Volatile, oynaklık

26 Kasım 2021 Cuma

Volatile, hisse senetleri, döviz fiyatları için kullanılan bir sözcük.

Oynak, artıp azalan, inip çıkan, istikrarsız demek.

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Sevgili okurlarım, bir emirle veya bir konuşmayla Türk Lirası’nın değerini istediğim zaman düşürüp istediğim zaman yükseltiyor olsam, sırf bu gücümü kullanarak her hafta servetime servet katardım.

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Yöntem çok basit:

Önce, o günkü fiyattan dolar satın alırdım.

Sonra bir emir ya da bir demeç verir doların fiyatını Türk Lirası karşısında beklenmedik biçimde fırlatırdım.

Fırlamış olan doların fiyatı en yüksekteyken, dolarlarımı Türk Lirası’na çevirir, bu kez Türk Lirası’nı yükseltici işler yapardım.

Vatan-millet nutuklarıyla herkesi ellerindeki doları satmaya teşvik ederek ve birtakım ilave iç ve dış siyasal, ekonomik, mali kararlarla Türk Lirası’nın değerini yükseltir yani doların fiyatını düşürürdüm.

Piyasalar ilk şoku atlatıp aldığım yeni önlemlerin de etkisiyle doların fiyatı biraz düşünce, bu kez elimdeki Türk Lirası’yla yine dolar alır, böylece servetimi, aradaki dolar fiyatı farkı kadar, hem de dolar bazında artırırdım.

Elbette bunu yapabilmek için, Türk Lirası’nın değerinin bir düşmesi, bir artması yani doların fiyatının bir yükselmesi, bir azalması gerekiyor.

Tabii yükselişten sonraki düşmeler doları tam eski fyatına getirmez, eskisinin biraz üstünde bir istikrara kavuşturur.

Böylece genel olarak Türk Lirası’nda bir değer kaybı ve dolarda bir fiyat artışı ortaya çıkar ve toplum bundan çok zarar görür, ama bu eğilimler iki ileri bir geri biçiminde olduğu için bu “hıçkırıklı” değişmelerden yararlanır, servetime servet katardım.

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Şimdi sıra somut bir hesap örneğiyle bu süreci anlatmaya geldi:

Diyelim ki doların fiyatı 4 Türk Lirası ve 400 bin liram var.

4 liradan dolar alırım, 100 bin dolarım olur.

Bir emirle veya bir demeçle doları fiyatını 5 liraya sıçratırım.

100 bin dolarımı 5 liradan satarım, 500 bin liram olur.

Sonra, yeni bazı atama ve ilişkiler yoluyla doların fiyatının 4.5 liraya düşmesini sağlarım.

Elimdeki 500 bin liranın tümüyle 4.5 liradan dolar satın alırım; 500 bin lira bölü 4.5 eşittir 111 bin 111 dolarım olur.

Böylece servetim, durduğu yerde 11 bin 111 dolar artar.

Aynı işlemi iki ileri bir geri olarak doların fiyatı 4 liradan 13.4 liraya yükselene kadar sürdürürüm; servetime servet katarım.

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Şimdi aynı örneği son günlere uygulayalım:

Diyelim ki pazartesi günü 11 milyon liram var ve doların fiyatı 11 lirayken, dolar satın alırım; elime 1 milyon dolar geçer.

Dolar salı günü 13.5 liraya gelince 1 milyon dolarımı satarım; 13 milyon 500 bin liram olur.

Sonra çarşamba günü yurtdışından borç para bulduğumu veya bir yabancının Türkiye’ye yatırım yapacağını ilan ederim ve doları 12 liraya düşürürüm; fiyatı düşünce de elimdeki Türk Lirası’yla dolar satın alırım:

13 milyon 500 bin bölü 12 eşittir 1 milyon 125 bin.

Yani 11 milyon liramla üç günde havadan 125 bin dolar kazanırım.

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Elbette bu işlemleri yapan zenginler veya kamu fonlarını kullanlar ya da değişmelerden haberdar ettiğim yandaşlar, öyle birkaç milyonla değil, milyarlarla oynuyorlar ve milyonlarca dolar kazanıyorlar.

Üstelik bu hesap günlük bazda, yani çok yavaş alım-satım işlemlerine göre yapıldığı için, saatlik/dakikalık değişmelerde yapılan alım satımlardan kazanılan paraları kapsamıyor...

Ve unutmayın, bu süreç, dolar fiyatının her artış-düşüşü sonrasında, ben gücümü sürdürdüğüm sürece, tekrarlanır!

Bilmem anlatabildim mi?