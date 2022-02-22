Cehaletin iktidarından umutsuz ama zorunlu beklentiler

22 Şubat 2022 Salı

“Ben daha çok cahil ve okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine (anlayış-sezgi) güveniyorum bu ülkede.

Yani ülkeyi ayakta tutacak olanlar, okumamış, hatta ilkokul bile okumamış, üniversite okumamış cahil halktır” diyerek cehaleti öven rektör yardımcısını terfi ettiren bir iktidar...

Bakanı “Bu ülke Müslüman bir ülke. Yüzde 99’u Müslüman.

Şimdi Türkiye’nin konumu itibarıyla biz icat yapamıyoruz, buluş yapamıyoruz.

Tarım ülkesiyiz biz. Ne yapacağız biz? Ara teknik eleman ülkesiyiz biz” diyen bir iktidar.

Lideri, “Biliyorsunuz siyasi olarak iktidar olmak başka bir şeydir, sosyal ve kültürel iktidar ise başka bir şeydir.

Biz 14 yıldır kesintisiz siyasi iktidarız. Ama hâlâ sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var” diyen bir iktidar.

Bu iktidar sonunda ülkeyi iflas ettirdi, açlığa, soğuğa ve karanlığa mahkûm etti.

Elbette bu iflasın sonunda kitap basımı, dağıtımı, satışı ve okunması da krize girdi.

Türkiye’de üretim yapmak, sanayici olmak zaten kahramanlık...

Hele hele kitap üretmek, kahramanlık üstüne kahramanlık, adeta Don Kişotluk.

Sevgili Zeynep Oral konuyu önce aşağıda özetlediğim 13 Şubat Pazar günkü yazısıyla gündeme getirdi:

“Yakında yayıncılar hiç kitap basamayacak duruma gelebilir. Yayıncılar Meslek Birliği’nin (YAYBİR) verdiği sayılar ürkütücü:

Kitap üretiminde 2021 Ocak ile bu yılın ocak ayı arasında 5 milyon eksilme var...

...İlk kez basılan kitap başlık sayısı 2021 Aralık ayında 20 bin 137 iken Ocak 2022’de 9 bin 143 olarak gerçekleşmiş...

...Kâğıt ithal, mürekkep, tutkal ithal! Hepsi dövizle! Kitap basma maliyeti yüzde yüz arttı. Milletin alma gücü azaldı.

Son iki ayda hamur kâğıdın bir tonu 825’ten 1.100 Avro’ya, Bristol kâğıdının tonu 1.750’den 2 bin dolara yükseldi.

YAYBİR Başkanı Mustafa Aksoy, alınması gereken önlemleri sıralıyor:

1) Kâğıtta sübvansiyon şart!

2) Devlet tarafından toplanan özel kopyalama harçları hemen hak sahiplerine ödenmeli.

3) Basılı ve elektronik kitaplarda korsan üretim ve izinsiz paylaşımlar önlenmeli.

4) İnternet siteleri üzerinden satılan kitaplarda rekabet adına yapılan yıkıcı indirimlere son verilip kitap satışlarında sabit fiyat uygulamasına ilişkin yasa taslağı TBMM’den geçirilmeli.

5) Kitap kâğıdında yüzde 8, Bristol’de yüzde 18 KDV uygulaması sıfırlanmalı.

6) Kâğıt ithalinde Gümrük Birliği’nden kaynaklanan imtiyazlar, AB dışındaki ülkelerden yapılan ithalata da uygulanmalı.”

Sevgili Zeynep 20 Şubat Pazar günü aynı konuyu çarpıcı sayılarla yeniden gündeme taşıdı:

“Kâğıt, mürekkep ve baskı giderlerindeki artış, yayıncıları da vurdu. Satacağından emin olmadıkları kitapların dosyalarını incelemekten bile vazgeçtiler...

...Yayın dünyamızın bu krizi nasıl atlatabileceğini bu kez Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk’e sordum.”

Sevgili Zeynep bu girişten sonra sorularını yöneltiyor ve yanıtları özetliyor.

Ben sadece Kocatürk’ün yanıtlarını özetledim:

“Acilen yayıncılardan halk kütüphanelerine kitap alımı yapmalı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı ‘Her okula kütüphane’ kampanyasında okul kütüphaneleri bağış yoluyla değil bütçe ayrılarak kurulmalı.

Yayıncıların üretimden kaynaklı KDV alacakları bir kereliğe mahsus ödenerek yayıncılara kaynak sağlanmalı.

Yayıncılık sektörüne özel uzun vadeli krediler sağlanmalı.

Kitap kâğıdındaki yüzde 8 ve kapak kâğıtlarında uygulanan yüzde 18 KDV kaldırılmalı.

e-kitap, sesli kitap, veritabanları, eğitim portalları ve diğer hibrit çözümlerden de yüzde 18 KDV kaldırılmalı.

Sosyal medya içerik üreticilerine KDV istisnası ve yüzde 15 gelir vergisi uygulanırken yazar, çevirmen, editör ve illüstratörlere yüzde 17 gelir vergisi ve yüzde 18 KDV uygulaması adil değildir; muafiyet getirilmeli.”

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Sevgili Zeynep Oral, konuyu cesaretle dile getiriyor ve çözümler de öneriyor.

Bana da onun bu çok haklı önerilerine destek vermek düşüyor.

Ama bu yazıyı yazdıktan sonra aklıma, annemin, olanaksız beklentiler için söylediği “Olmayacak duaya amin” sözü geliyor ve acı acı gülümsüyorum:

Örneğin dün, 1574 gündür tutuklu olan Osman Kavala’nın tahliyesini de bekliyordum!