Cinayetlerin ibret listesi

23 Ocak 2022 Pazar

Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili yazdığım yazıda, Türkiye’nin bu duruma getirilmesinin arkasındaki süreçleri ve siyasal cinayetleri yazmıştım.

Sevgili okurlarım, o yazıda cinayetlerin çok azını belirtmiş olduğumu eleştirince, yine yetersiz kalacak olan ama daha kapsamlı bir liste yayımlamayı uygun buldum.

Dikkatli okurlarımız bu listedeki cinayetlerin kendi aralarındaki ve Türkiye’deki genel siyasal olaylarla ilişkileri görmekte zorlanmayacaklardır.

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15 Haziran 1977. Doç. Orhan Yavuz, Erzurum.

24 Mart 1978. Ankara Savcısı Doğan Öz, Ankara.

7 Nisan 1978. Doç. Server Tanilli’ye silahlı saldırı; Tanilli felç oldu, İstanbul.

17 Nisan 1978. Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu, Malatya.

17-20 Nisan 1978. Solculara ve Alevilere yönelik Malatya Katliamı. 8 ölü, 100 yaralı, Malatya.

16 Mayıs 1979. Piyangotepe Katliamı. Sağ görüşlü militanlar tarafından basılan kahvehanede 7 kişi öldürüldü, Ankara.

11 Temmuz 1978. Doç. Bedrettin Cömert, Ankara.

8 Ekim 1978. Türkiye İşçi Partisi üyeleri Latif Can, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar, Serdar Alten, Faruk Ersan ve Salih Gevence, Ankara.

20 Ekim 1978. Prof. Bedri Karafakioğlu, İstanbul.

26 Kasım 1978. Doç. Necdet Bulut, saldırıya uğradı, 8 Aralık’ta öldü, Trabzon.

19-26 Aralık 1978. Kahramanmaraş Katliamı.

1 Şubat 1979. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Abdi İpekçi, İstanbul.

25 Haziran 1979. MHP İl Başkanı Cemil Çöllü, Manisa.

27 Haziran 1979. CHP üyesi, Neşe Gülersoy, Manisa.

10 Eylül 1979. TİP Adana İl Başkanı Ceyhun Can, Adana.

11 Eylül 1979. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Fikret Ünsal, Adana.

19 Eylül 1979. Malatya Ülkü Ocakları eski başkanı Mürsel Karataş, Sultanahmet.

23 Eylül 1979. Tarsus Cumhuriyet Savcısı Süreyya Eminsoy, Tarsus.

28 Eylül 1979. Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul, Adana.

16 Kasım 1979. İstanbul TÖB-DER Başkanı ve TKP üyesi Talip Öztürk, İstanbul.

19 Kasım 1979. Komünizmle Mücadele Derneği Genel Başkanlarından gazeteci İlhan Egemen Darendelioğlu, İstanbul.

20 Kasım 1979. Prof. Ümit Doğanay, İstanbul.

3 Aralık 1979. Fedai dergisi sahibi ve yazarı Kemal Fedai Coşkuner, İzmir.

7 Aralık 1979. Prof. Cavit Orhan Tütengil, İstanbul.

3 Şubat 1980. Yurdakul ailesinin avukatı Halil Güllüoğlu, Adana.

11 Nisan 1980. Yazar Ümit Kaftancıoğlu, İstanbul.

3 Mayıs 1980. CHP Adana İl Başkanı Ahmet Albay, Adana.

7 Mayıs 1980. CHP Kayseri İl Başkanı Mustafa Kulkuloğlu, Kayseri.

23 Mayıs 1980. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Sevinç Özgüner, İstanbul.

27 Mayıs 1980. MHP Genel Başkan Yardımcısı, Gün Sazak, Eskişehir.

Mayıs-Temmuz 1980 Çorum Katliamı.

17 Haziran 1980. CHP Nevşehir İl Başkanı Mehmet Zeki Tekiner, Nevşehir.

24 Haziran 1980. Milliyetçi Hareket Partisi Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Ali Rıza Altınok, İstanbul.

15 Temmuz 1980. CHP İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu, İstanbul.

19 Temmuz 1980. 12 Mart döneminin başbakanı Nihat Erim, İstanbul.

22 Temmuz 1980. DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler, İstanbul.

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12 Eylül 1980 darbesiyle bu cinayet dalgası son buluyor.

1990’lı yıllarda cinayetler yeniden harekete geçiyor:

31 Ocak 1990. Prof. Muammer Aksoy, Ankara.

7 Mart 1990. Hürriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, İstanbul.

4 Eylül 1990. Din bilgini Turan Dursun, İstanbul.

13 Ekim 1991. MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı Eski Müsteşarı Emekli Orgeneral Adnan Ersöz, İstanbul.

20 Eylül 1992. Politikacı, şair ve yazar Musa Anter, Diyarbakır.

6 Ekim 1990. Doç. Bahriye Üçok, Ankara.

24 Ocak 1993. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu, Ankara.

2 Temmuz 1993. Sivas Madımak Katliamı.

25 Temmuz 1995. Baro Başkanı Ali Günday, Gümüşhane.

9 Ocak 1996. İş insanı Özdemir Sabancı, İstanbul.

Temmuz 1998. İslamcı feminist Gonca Kuriş, Konya.

6 Ağustos 1999. Genel Maden-İş Genel Başkanı Şemsi Denizer, Zonguldak.

21 Ekim 1999. Cumhuriyet yazarı Prof. Ahmet Taner Kışlalı, Ankara.

18 Aralık 2002. Doç. Necip Hablemitoğlu, Ankara.

5 Şubat 2006. Rahip Andrea Santaro, Trabzon.

17 Mayıs 2006. Danıştay Yargıcı Mustafa Yücel Özbilgin, Ankara.

19 Ocak 2007. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, İstanbul.

18 Nisan 2007. Zirve Yayınevi’ne yapılan baskında biri Alman ikisi Türk, üç Hıristiyan, Malatya.

28 Kasım 2015. Diyarbakır Baro Başkanı, Tahir Elçi, Diyarbakır.

20 Temmuz 2015. Suruç Katliamı, Şanlıurfa.

10 Ekim 2015. Gar Katliamı, Ankara.

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Toplumu bölmenin ve insanları birbirlerine düşmanlaştırmanın tehlikelerini unutmayalım...

Kin ve nefret pompalamayalım...

Barış için, Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti için mücadele edelim!