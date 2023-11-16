Demokratik rejimi kim, kime karşı korur?

16 Kasım 2023 Perşembe

Anayasa, Devleti tanımlar.

Anayasa Mahkemesi, Devleti tanımlayan Anayasa’yı korur.

Ama bu işlevinde yalnız değildir.

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Demokratik Rejimi Kim Korur?

1) Onu kuranlar korur.

2) Anayasa ve yasalar, Anayasa Mahkemesi ve bütün bağımsız yargı organları korur.

3) Halk, millet, seçmen korur.

4) Bu rejimin ana öğesi olan siyasal partiler korur.

5) Halkın seçtiği Meclis, Parlamento korur.

6) Bu rejim sayesinde iktidara gelen yöneticiler/politikacılar korur.

7) Grev haklarını kullanan, fırsat eşitliğine ve sosyal adalete uygun yaşam seviyelerine sahip olan işçiler ve işçi örgütleri olarak sendikalar korur.

8) Kendi meslek ahlaklarına sahip olan profesyoneller ve Barolar, Meslek Odaları gibi Demokratik Toplum Örgütleri korur.

9) Mesleklerini yerine getirmenin önkoşulu özgürlük olan medya mensupları korur.

10) Yaratıcılıkları için özgürlüklere muhtaç olan sanatçılar, edebiyatçılar, kültür insanları korur.

11) Sivil ve askeri bürokrasi korur.

Bütün bu kurumlar, tarih boyunca dünyada ve Türkiye’de, aynı kuvvetle ve inançla Demokrasiyi her zaman korumuşlar mıdır?

Elbette hayır!

Zaten sorun da buradadır.

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Demokratik Rejim Kime Karşı Korunur?

1) Dış düşmanlara, emperyalistlere karşı korunur.

2) Teröristlere karşı korunur.

3) Diktatörlük heveslilerine karşı korunur.

4) Din gibi, mezhep gibi, ırk gibi, mukaddes kimlikleri siyasetin temel ilkesi yapan, farklılıkları reddeden, Demokratik Hak ve Özgürlükleri sadece kendileri için isteyen politikacılara karşı korunur.

Siyasal tarih ve Demokrasi tarihi, Demokratik Rejimin tarihsel süreçler açısından, değişik aşamalarda, farklı tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtir:

1) Demokratik Rejim, kuruluşu sırasında, eski üretim döneminin egemenleri olan toprak ağalarına ve din adamlarına karşı korunur.

2) Demokratik Rejim, yerleştikten sonra, seçilmiş iktidarlara karşı korunur.

Nitekim Kıta Avrupa’sındaki Anayasa Mahkemeleri de İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Hitler ve Mussolini örneklerine karşı Demokratik Rejimi korumak için kurulmuşlardır.

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Özetle, Demokratik Rejim:

1) Yukarıda belirtilen bütün kurumlar ve güçler tarafından korunur.

2) İster gelişmemiş, isterse gelişmiş olsun, bütün ülkelerde, seçildikleri için Temel Hak ve Özgürlükleri zedeleyen ve/veya yok sayan iktidarlara karşı korunur!

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Bugün karşı karşıya olduğumuz sorun, yargı organları arasındaki bir uyuşmazlık sorunu değil, bir Demokratik Rejim sorunudur!