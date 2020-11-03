Deprem ve siyasal propaganda

03 Kasım 2020 Salı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Depremi’nden bir gün sonra Van’daki AKP il kongresine gitti.

Burada, uzun yıllar boyunca bu ülkeye hâkim olan vesayetçi zihniyetin en çok ihmal ettiği alanlardan birinin de afetlere dayanıklı yapı inşası olduğunu söyledi.

Van’dan bu dönemde çok daha fazla siyasal destek beklediğini belirtti.

“AK Parti olarak, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırma mücadelemizde, her destek, özellikle de Van’ın desteği hayati öneme sahiptir” dedi.

Van toplantısından sonra İzmir’e uğradı, geçmiş olsun dedikten sonra partisinin il kongresine katılmak üzere Samsun’a geçti ve orada da adeta tam bir seçim konuşması yaptı.

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Erdoğan, Samsun’daki konuşmasında önce İzmir halkına geçmiş olsun dedi ve depreme ilişkin çalışmaları anlattı.

Daha sonra pandemi nedeniyle 19 Mayıs ve Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının sınırlı ölçüde yapıldığını ancak Samsun’un kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi ve Sözcü Gazetesi’nin haberine göre özet olarak şunları söyledi:

- Türkiye genelinde üye sayımız 11 milyonu aştı. Böyle bir parti yok.

Samsun’un da en önlerde yer almasını bekliyorum.

Unutmayınız üye sayımızı sürekli artırmamız demek seçimden önce seçim kazanmak demektir.

Samsun, seçimden önce seçim kazanmaya var mı?

Hanımlar, seçimden önce seçim kazanmaya var mıyız?

Seçimden önce seçim kazanmaya var mıyız?

Her büyük mücadelenin öncü şehri olan Samsun’a da bu yakışır.

- Türkiye’yi vesayetle esir alamadılar. Türkiye’yi terörle dize getiremediler. Türkiye’yi darbeyle yıkamadılar. Türkiye’yi tehditle, kuşatmayla ambargoyla prangaya çekemediler. Türkiye’yi ekonomiyle de alt edemeyecekler.

- Salgın döneminde tüm dünya kasıp kavrulurken biz sadece kendi ayaklarımız üzerinde durmakla kalmadık. Yardım isteyen her yere de el uzattık. Şu ana kadar 155 ülkeye yardım elimizi uzattık. Yok demedik.

- Bölgemizde terör örgütleri ve zalim rejimler, kardeşlerimizin canlarına ve şereflerine saldırırken pek çoklarının yaptığı gibi onlara sırtımızı dönmedik. Bilfiil sahada kendilerine kalkan olduk. Suriye’de biz varız. Libya’da biz varız. Azerbaycan’da kardeşlerimizin yanında biz varız.

- Akdeniz’den Karadeniz’e, Suriye’den Libya’ya, Kıbrıs’tan Karabağ’a her yerde aynı onurlu tavrı ortaya koyduk. Bundan sonrada aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Her büyük mücadele, her büyük sıçrayışta bedeller ödüyoruz. Terörle mücadelede, darbe girişimlerinde sınır ötesi harekâtlarımızda şehitler verdik. İdlib’de, Afrin’de.

- Dün Van’daydık. Aynen

bu şekildik. Bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk, iri olduk ve aynı kararlılıkla Samsun’a geldik.

- Halen yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye artık siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır. İnşallah bu yeni dönemin de lokomotifi AK Parti olacaktır.

- Türkiye’ye nasıl 18 yılda demokraside ve kalkınmada çağ atlattıysak önümüzdeki dönemde ülkemize hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz.

İnşallah Oruç Reis’le sürdüreceğiz, Fatih’le sürdüreceğiz, Koca Yusuf’la sürdüreceğiz, Kanuni’yle sürdüreceğiz, Yavuz’la sürdüreceğiz.

- Bütün bunlarla beraber inşallah sismik araştırmalarımızla, sondaj çalışmalarımızla Allah’ın izniyle gelecek çok farklı olacaktır.

Erdoğan, bu konuşmadan sonra, modernizasyon çalışmaları 5 yıl süren Sivas-Samsun demiryolunun açılışını yaptı.

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Yer darlığından dolayı konuşma metninin tümünü aktaramadım...

Konuşma aslında tam bir seçim propagandası:

İktidarın “kendi kafasındaki sanal Türkiye fotoğrafını” yansıtıyor...

Ama ne yazık ki bu fotoğraf, Türkiye’nin gerçekleriyle örtüşmüyor...

Üstelik hayal olarak bile hiçbir yeni tarafı da yok!