Emperyalizm ve bir Türkiye manzarası

24 Kasım 2024 Pazar

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cuma günü, yargılandığı mahkemede yaptığı konuşmada, Erdoğan hakkındaki iddialarını ısrarla tekrarladı, bir özeleştiri yaptı ve Emperyalizmin kurbanı olan bir Türkiye manzarası çizerek önümüzdeki tehlikelere de dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu’nu yıpratması beklenen bu dava, tam tersine hem onu güçlendirdi hem de iddialarını ısrarla ve inanarak tekrarlaması Erdoğan’a ve onun iktidarına siyaseten büyük zarar verdi.

Aşağıda onun çizdiği, Emperyalizmin sömürdüğü Türkiye manzarası hakkındaki sözlerinin bazılarına yer verdim.

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Tarih kadar uzun bir yolculuktan geldim Sayın Yargıç...

...Aslında, bu ülkeyi bölmek ve bizleri kendilerine köle yapmak için amansızca çalışan emperyalistlerdi bizim tek düşmanımız...

...Biz; sağcı-solcu, seküler-dindar, Alevi-Sünni, Türk-Kürt değildik.

Biz, dünyanın en güzel toprakları olan bu vatanda, barış, kardeşlik, huzur ve bereket içerisinde yaşama mücadelesi veren

Ama işgalci güçler ve onların içimizdeki işbirlikçileri eliyle birbirini öldüren

Gençlerini uyuşturucu baronlarının eline terk etmiş

Çocuklarının eğitim-sağlık ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayamayan

Gelişmiş dünyanın çoktan unuttuğu saçma konular yüzünden kutuplaşmış

Emeklisi aç

Hastası tedavi edilemeyen

Sınırları korunamayan

Emeği sömürülen

İnsanlık onuruna yakışan bir hayattan çok uzaklaşmış

Ağız dolusu gülmeyi unutmuş

85 milyon ve tek millet olan kardeşler olduğumuza inandım...

...Büyük Ortadoğu Projesinin İlk aşaması şudur:

Rüşvet ve yolsuzluk yoluyla zenginleştirdikleri, teröre ve uluslararası suç teşkil edecek işlere girmesini sağladıkları, ülkeyi toprak tavizleri vermek zorunda bırakacak kadar borçlandıracak “Tek Adam” rejimi kurmaktı.

Ve en önemlisi; ülkedeki bütün güçleri “Teslim alabilecekleri” bir tek adamda birleştirmekti.

İlk faz tamamlandı. Teslim aldıkları ve bütün güçleri üzerinde birleştirdikleri “Tek adam ve Saray rejimi”ni kurdular...

...Sayın Yargıç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bölme ve parçalama projesinin 2. aşaması başlıyor.

Bakınız, BOP’un 2. Aşaması sürecinde Türkiye alenen bir sığınmacı deposu haline getirilmiştir!

Ne acıdır ki para uğruna Türkiye’ye “Geri Kabul Anlaşması” imzalatılmıştır.

Sayın Yargıç Unutmayın, bir ülkeyi bölmek için önce o ülkeyi sığınmacı nüfus olarak büyütüp, ekonomik olarak küçültürseniz, yani yoksulluğu yaygınlaştırırsanız emperyal güçlerin ekmeğine yağ sürer ve emellerine hizmet etmiş olursunuz.

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Bu konuşmaya bir de küçük eleştirim var:

Türkiye’nin kırılma hatlarını sayarken “Biz; sağcı-solcu, seküler-dindar, Alevi-Sünni, Türk-Kürt değildik” demiş.

Oysa toplumdaki çatışma alanlarından biri “DİNDARLARLA sekülerler” arasında değil, “DİNCİLERLE sekülerler” arasındadır.

Çünkü kendisini hem DİNDAR hem de SEKÜLER ya da LAİK olarak tanımlayan milyonlarca kişi var ülkemizde.

DİNDAR yerine DİNCİ demeliydi.

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Kılıçdaroğlu’nun savunması, yukarıda alıntıladığım bölümlerin ötesinde mesajlar ve iddialar taşıyor.

Bu niteliğiyle, siyasal olarak Erdoğan’ın ve iktidarın işine yaramamış, tam tersine, her ikisine de siyasal olarak çok zarar vermiştir.

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Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü.

Bu vesileyle, öğretmenlerimiz, öğrencilerine Emperyalizmi ve Emperyalizmin Türkiye’yi ne hale getirdiğini anlatmalılar diye düşünüyorum.

Başta atanamayanlar olmak üzere, hepsinin gözlerinden öperim.