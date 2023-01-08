08 Ocak 2023 Pazar

bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber siteleri ile ajanslardan derlediği veriye göre erkekler, Aralık’ta en az 19 kadını ve üç çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 65 kadına şiddet uyguladı, en az 29 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti ve en az 16 kadını taciz etti.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesi, tam seçimlere gidilirken siyasal cinayetleri yeniden gündeme getirdi.

Bu cinayetin siyasal derinliği açığa çıkarılmazsa Türkiye’yi çok kötü günler bekliyor demektir.

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Siyasal nitelikli mahkûmlar olarak Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala salıverilmeleri için verilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen hâlâ hapiste.

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28 Şubat davasında haksız ve hukuksuz olarak mahkûm edilen ve hapiste bulunan emekli komutanlardan Korgeneral Hakkı Kılınç, eşi ve çocuğu ile görüş sırasında iki kez baygınlık geçirdi.

Üçüncü kez baygınlık geçirilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Kılınç’ın son sağlık durumu ile ilgili hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.

Kılınç’ın Vertigo, görme, kalp hastalıkları gibi birçok sağlık sorunu olduğu da belirtiliyor.

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Cezaevlerinde hasta ve öz bakımlarını yapamayan çok mahkûm var.

Örneğin, felçli ve engelli mahkûm Şerife Sulukan infaz ertelemesi bekliyor.

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Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi tarafından yapılan açıklamada Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nde tutulan ağır hasta mahpus Saadet Fırat’ın serbest bırakılması istendi.

Açıklamada İnsan Hakları Derneği’nin tespitlerine göre hapishanelerde 651’i ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunduğu belirtildi...

“2022 yılı başından bu yana 25’i hastalıkları nedeniyle olmak üzere 52 mahpus yaşamını kaybetti” denildi.

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İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, haksız ve hukuksuz bir kararla hem 2 yıl 7 ay 15 hapse hem de siyasal haklarından mahrumiyete mahkûm edildi.

Bu yetmiyormuş gibi İçişleri Bakanı tarafından terör örgütleriyle ilişkili olduğu iddia edildi; ama bu iddiaları derhal belgelerle çürüttü.

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Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin raporuna göre 2022 yılında gazeteciler ve basın kuruluşlarına ilişkin en az 174 dava görüldü/duruşma yapıldı.

Bu davalarda en az 263 gazeteci yargılandı.

Gazetecilerin çoğu hakkında açılan davalar yıl içinde birkaç duruşma boyunca devam etti.

- Bu davalarda en az 40 gazeteci hapis cezası veya para cezasına çarptırıldı.

- Gazetecilere toplamda en az 92 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası verildi.

- Gazetecilere toplamda en az 317 bin 900 TL tazminat cezası verildi.

- En az 24 gazeteci hakkındaki yargılamanın sonucunda beraat etti.

- Bir yıl boyunca; en az 33 gazeteci tutuklandı, en az 72 gazeteci gözaltına alındı. Bazı gazeteciler haklarında kesinleşen yargı kararları uyarınca cezaevine gönderildi.

- 61 gazeteci, işini yaparken özellikle toplumsal olaylarda saldırıya uğradı, engellendi.

Saldırıların pek çoğunun arkasından gazeteciler gözaltına alındı. Gazeteciler, daha çok sosyal medya üzerinden tehdit edildi, hedef gösterildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), TV kanallarına verdiği ceza kararlarının karnesini İlhan Taşcı çıkardı.

Buna göre RTÜK;

- Bir yılda 13 TV kanalına 58 kez ceza kesti.

- Halk TV, TELE1, KRT, Fox TV ve Flash Haber’e 54 kez ceza kesilirken; TGRT Haber, Beyaz TV, ATV, A Haber, Ülke TV, Kanal 7 ve TV 24’e sadece 3 kez cezai yaptırım uygulandı.

5 TV kanalına verilen 54 cezanın toplam tutarı, 17 milyon 335 bin olurken; 8 TV kanalına verilen 4 cezanın toplamı 1 milyon 674 bin TL oldu.

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Boğaziçi Üniversitesi Direnişi üçüncü yılına girdi.

Boğaziçi Üniversiteliler, Türkiye’nin en gözde kurumlarından biri olan üniversitelerine verilen hasarın aslında tüm Türkiye’ye verilen geri dönülmez bir hasar olacağı bilinciyle, kurumsal ilke ve değerlerini korumak, özgür ve özerk üniversite kimliğini yaşatabilmek amacıyla tüm bileşenleriyle 2 yıldır meşru ve demokratik yöntemlerle direniyor.

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Faik Öztrak’ın açıkladığı bilgilere göre 8 yıl önce, Uluslararası Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 59. sırada olan Türkiye, 2022’de 116. sıraya düştü.

8 yılda 57 basamak birden geriledi.

Adalet kaybolunca, memlekette yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık, egemen oldu.

Milletin kesesinden, bir avuç dolar baronunun, faiz lobilerinin, bir avuç yandaş müteahhidin, bir avuç rüşvetçinin kasalarına, hortum bağlandı.

Türkiye, son 8 yılda, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün, Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 43 basamak birden düştü.

Kopkoyu bir istibdat ülkenin ufkunu kararttı.

Türkiye bu ucube rejimin inşası ve uygulanması sürecinde, İnsani Özgürlük Endeksi’nde 77 basamak birden geriledi.

165 ülke içerisinde 139’unculuğa düştü.

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