Medyaya baskılar artarak sürüyor

12 Ekim 2021 Salı

Sevgili okurlarım, Cumhuriyet’in Eski Genel Yayın Yönetmeni ve CHP Milletvekili Çakırözer, EYLÜL AYI MEDYA İHLALLERİNİ aşağıdaki başlıklar halinde açıkladı.

Ne yazık ki bu ihlaller, medya üzerindeki baskıların artarak sürdüğünü ve sadece anayasal güvence altında olan ifade özgürlüğünün değil, toplumun haber alma özgürlüğünün de sınırlandığını ve kısıtlandığını gösteriyor.

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HABER YAPMAK YİNE SUÇ

• Eylül ayında en az 45 gazeteci hâkim karşısına çıkarken 6 gazeteciye hapis cezası verildi.

• A3 Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Gençel, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

• KRT TV Genel Müdürü Adnan Bulut ve gazeteciler Ferhat Çelik, Mustafa Hoş, Öznur Değer, Faruk Arhan yaptıkları paylaşımlar ve haberler gerekçe gösterilerek açılan soruşturmalarda ifadeye çağrıldı.

• Baransel Ağca hakkında açılan soruşturma davaya dönüştü.

• Haber takibi sırasında gözaltına alınan gazeteci Yelda Çiçek’e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Gazeteci Nurcan Yalçın’ın 20 yıla kadar hapsi istendi.

• Mezopotamya Ajansı muhabiri Dindar Karataş’ın, Gazete Yolculuk muhabiri Buse Söğütlü’nün, Gazeteci Roza Metina’nın davalarında ceza talep edildi.

GAZETECİYE SALDIRI, TEHDİT, ENGELLEME

• Haber takibi sırasında gazetecilere yönelik engellemeler Eylül ayında da devam etti. 3 gazeteci saldırıya uğradı, 8 gazetecinin haber takibi engellendi.

• Gazeteci Celal Eren Çelik, kafede yumruklu saldırıya uğradığını açıklarken Aydınpost gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Erman Çetin ve kameramanı Didim’de kurulan Cumartesi pazarında sokak röportajı yaptığı sırada pazarda esnaflık yapan kişiler tarafından tehdit edildi ve saldırıya uğradı.

• FOX Haber muhabiri Barış Kaya, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in düzenlediği basın toplantısına alınmadı.

• İstanbul Bakırköy’de “1 Eylül Dünya Barış Günü” mitinginin engellenmesine yönelik basın açıklamasını takip eden gazeteciler, polis tarafından ablukaya alınarak haber yapmaları engellendi.

• Diyarbakır’ın Ofis semtinde yapılan basın açıklamasını takip etmek isteyen Mezopotamya Ajansı muhabirlerine de polis müdahale etti.

• Jiyan Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi İdris Yayla, kimliği belirsiz kişilerce telefonla aranarak ölümle tehdit edildiğini duyurdu.

TV YORUMLARINA PARA CEZALARI YAĞDI

• Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Basın İlan Kurumu (BİK) Eylül ayında da televizyon kanalları ve gazetelere ceza yağdırdı. 3 televizyon kanalına para cezası ve yaptırım uygulanırken 3 gazetenin 100 gün resmi ilan cezası kesinleşti.

• TELE1’e Merdan Yanardağ’ın ifadeleri nedeniyle üç ayrı idari para cezası, gazeteci İsmail Saymaz’ın yorumu nedeniyle de Halk TV’ye idari para cezası verildi.

• Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün sözleri nedeniyle de TR35 kanalına yaptırım uygulandı.

MAHKEME KARARINA RAĞMEN İLAN AMBARGOSU

BİK’in 2019 yılındaki yönetim kurulu toplantısında verdiği ilan kesme cezaları bu ay uygulamaya konuldu. BİK, BirGün’e sadece bu ay tam 22 gün ilan kesme cezası uyguladı. Cumhuriyet gazetesine verilen toplam 74 günlük resmi ilan kesme cezasının 35’i uygulamaya başlanırken 39 günlük cezanın mahkeme kararının kesinleşmesiyle önümüzdeki aylarda uygulamaya konulacağı bildirildi.

• İki ayrı mahkeme, “Kusur ve suç yok” diyerek belgeli haberlerin doğruluğunu teyit etmesine rağmen, yargı kararı hiçe sayılarak Saygı Öztürk’ün bir yıl önce AKP’li Bahar Ayvazoğlu’nun yakınlarının devlette nasıl yükseldiklerini yazdığı yazısı için Sözcü Gazetesi’ne “4 gün basın ilan durdurma” cezası kesildi.

• BirGün gazetesinde yayımlanan “TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor” başlıklı haber nedeniyle İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın ve muhabir İsmail Arı’ya 100 bin TL’lik dava açıldı.

• Sağlık Bakanı Yardımcısı Sabahattin Aydın, eşine ait şirketin Sağlık Bakanlığı’ndan ihale aldığına ilişkin haberleri nedeniyle BirGün, Evrensel ve Cumhuriyet gazetelerine 100’er bin liralık tazminat davası açtı.

EN ÇOK ENGELLEME İHALE HABERLERİNE

• İnternet haber sitesi ve haber içeriklerine yönelik engelleme ve içerik kaldırmalar Eylül ayında da hız kesmeden devam etti.

• Onlarca haber sitesindeki 12 ayrı haber başlığı erişime engellendi ve dijital ortamdan tamamen silindi. Bunlar arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li bir üyesine ilişkin, Gercüş Belediye Başkanı’na ilişkin ihale iddiası haberleri, AKP Mersin il başkanına ilişkin kaçakçılık iddiası haberleri, Dilek Doğan’ın polis kurşunuyla öldürüldüğüne ilişkin haberler, Sağlık Bakanlığı eski müsteşarının yakınlarına usulsüz sağlık raporu çıkardığı iddialarına ilişkin haberler, Şerif Zindaşti dava sürecine ilişkin haberler yer aldı.

• Erişim engellemelerini kamuoyuna duyuran haberlere de art arda erişim engeli getirildi. En dikkat çekici örnek Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan’ın arkadaşının aldığı ihalelere ilişkin iddiaları gündeme getiren haberlere getirilen erişim engellerinin haber yapılmasının da engellenmesine ilişkin 4 karar oldu.

• JinNews haber ajansının internet sitesine erişim 2 kez engellenirken Mezopotamya Ajansı’nın internet sitesine de erişim engellendi.

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Sevgili okurlarım, öyle anlaşılıyor ki, özgür ve bağımsız ve demokratik bir medya düzeni, ancak bu yönetimin iktidardan gitmesiyle ve yargı üzerindeki ipoteğin kalkmasıyla olanaklı olacak.