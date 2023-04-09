Seçime doğru, adalet ve siyaset!

09 Nisan 2023 Pazar

Her cinayet beni çok etkiler ve çok üzer:

Ama son günlerde beni çok etkileyen, çok ama çok üzen cinayet Gabon’dan Türkiye’ye büyük umutlarla gelen, üniversite öğrencisi genç bir kızın katledilmesi:

Karabük Filyos Çayı’nda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Gabonlu Dinabongho Ibouanga’nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan sekiz kişi serbest bırakıldı.

Bu satırlar yazılana kadar bu cinayetin sırrı çözülememişti.

Ibouanga’nın annesi: “Beni arayarak, ‘Bu hiç iyi olmadı. Ağlıyorum, siyah olduğum için telefonumu geri vermek istemiyorlar’ dedi.” demiş.

Bu sözlerde saklı olan, söylenemeyen, ama bir kızın annesine dert yanarken kullandığı ifadeden hissedilen büyük trajedi benim gözlerimi yaşarttı.

Olay üstü örtülemeyecek denli önemlidir:

Bir kentin, bir üniversitenin, bir kasaba kültürünün değil, “Türkiye’nin milli bir sorunudur”:

Mutlaka ama mutlaka aydınlatılmalıdır!

***

12 Eylül öncesi kontrgerilla yapılanmasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcı Doğan Öz’ü katleden İbrahim Çiftçi, MHP’den Milletvekili adayı oldu.

Demokratik Rejim’in böyle kötüye kullanılmasına isyan ediyorum!

***

Haber sitesi bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber siteleri ile ajanslardan derlediği veriye göre:

Erkekler, Mart 2023’te en az 23 kadını ve dört çocuğu öldürdü.

Erkekler, en az 66 kadına şiddet uyguladı, en az 14 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, en az iki kadını da taciz etti.

***

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayatını anlatan “Reis” filminde Emine Erdoğan’ı canlandıran oyuncu Özlem Balcı da MHP tarafından, Muğla’da ilk sıradan Milletvekili adayı gösterildi.

***

Mahir Akkoyun adlı bir tasarımcı genç, hayat pahalılığını protesto etmek için yüksek fiyatlı malların üzerine “Erdoğan sayesinde” yazan, “stikır” denilen, yapışkan küçük afişler yaptı.

Biri “Cumhurbaşkanına hakaret”, biri de “seçim düzenini bozmak, asılsız şayia çıkarmak” ile suçlanarak evi basıldı ve gözaltına alındı; ama serbest bırakıldı.

Akkoyun serbest bırakıldıktan sonra, “Söylediklerimden çok rahatsız oldular. Rahatsız etmeye devam edeceğim” dedi.

Akkoyun’un tasarladığı yapışkan çıkartmalar, son dönemde raflardaki ürünlerin üstüne yapıştırılıyordu.

***

Medyaya yansıyan haberlere göre, iş insanı S. A’nın, bir çocuğa istismar suçlamasıyla soruşturması devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık ile görüştüğü, ifade vermeden önce de Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

***

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin 17. Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü’ne; Prof. Dr. İoanna Kuçuradi layık görüldü.

***

“Aysel Tuğluk İçin Bin Kadın Kampanya Grubu”, hasta mahkûmların durumlarının gündeme alınması için tüm muhalefet partilerine açık mektup yayımladı, “Yaşama hakkına sahip çıkmak için ne yapacağınızı açıklayın” dedi.

***

TÜİK verilerine göre 2019, 2020 ve 2021 yıllarında:

Türkiye’de 20-29 yaş aralığındaki 286 bin kişi yurtdışına göç etti.

Son iki yılda toplam 708 bin...

Son üç yılda da toplam 1 milyon 38 bin kişi...

Türkiye’den başka bir ülkeye göç etti.

***

“Afet-Çocuk Sivil Koordinasyon Ekibi” depremler sırasında ve sonrasında “kayıp” hale gelen çocukların ve onları arayan yakınlarının süreçlerine dair olguları paylaşmaya, ilgili bakanlıkların/kurumların ihmallerine işaret etmeye devam ediyor.

***

Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Gezi Parkı direnişçileri Mücella Yapıcı ve arkadaşları, 28 Şubat mağduru yaşlı ve hasta komutanların bazıları, hasta ve yaşlı kadın ve erkek mahkûmlar, çocuklar ve bebekler hâlâ hapiste.

***

İçerideki ve dışarıdaki herkes, sadece Demokratik Rejim için değil, onun hem ön koşulu hem de ürünü olan Adalet için de 14 Mayıs 2023 seçimlerini bekliyor!