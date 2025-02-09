09 Şubat 2025 Pazar

Hava buz gibi. Tıpkı atmosfer gibi takımlar da sahada donuk. Beşiktaş’ın santrforu Immobile hareketsiz. Tıpkı adı gibi. Siyah-Beyazlılar yeterli çabukluğa sahip değil. Masuaku da olmasa Beşiktaş rakip alana giremeyecek. Bir de Chamberlain ve Gedson ile önlerindeki Mario’nun orta alana beceri katması var. Nihayet Beşiktaş 30’dan sonra karşı alana paslı yerleşiyor; baskı kuruyor. Ve şu an Kartal’ın en iyi kanat oyuncusu (!) Masuaku’nun asisti, Emirhan’ın kafasıyla öne geçiyor. Sonra Beşiktaş topa daha çok sahip ama etkisiz. Sivas da beraberlik golü çabalarında etkisiz. Ama Kartal 90+4’te penaltı kazanıyor, Joao Mario kullanıyor ve 2. golle galibiyeti perçinleyen taraf oluyor.

Sonuçta, paslı, pas becerisi göstererek Beşiktaş hem 3 puan alıyor hem de oyununu bir adım geliştiriyor.