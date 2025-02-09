İlk adım
Hava buz gibi. Tıpkı atmosfer gibi takımlar da sahada donuk. Beşiktaş’ın santrforu Immobile hareketsiz. Tıpkı adı gibi. Siyah-Beyazlılar yeterli çabukluğa sahip değil. Masuaku da olmasa Beşiktaş rakip alana giremeyecek. Bir de Chamberlain ve Gedson ile önlerindeki Mario’nun orta alana beceri katması var. Nihayet Beşiktaş 30’dan sonra karşı alana paslı yerleşiyor; baskı kuruyor. Ve şu an Kartal’ın en iyi kanat oyuncusu (!) Masuaku’nun asisti, Emirhan’ın kafasıyla öne geçiyor. Sonra Beşiktaş topa daha çok sahip ama etkisiz. Sivas da beraberlik golü çabalarında etkisiz. Ama Kartal 90+4’te penaltı kazanıyor, Joao Mario kullanıyor ve 2. golle galibiyeti perçinleyen taraf oluyor.
Sonuçta, paslı, pas becerisi göstererek Beşiktaş hem 3 puan alıyor hem de oyununu bir adım geliştiriyor.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Ekonomist Atilla Özkan'dan Şok Eden Enflasyon Yorumu!
- Trump döneminde ABD ve dünya nereye gidiyor?
- Yurttaşın Ekonomi Çığlığı:
- 'Erken kaos bekliyorum' Fatih Ergin açıkladı!
- Türkiye’de siyasi ve toplumsal baskı artıyor
- 'Bilirkişi' skandalı kamuoyuna açıklanmıştı:
- Uğur Mumcusuz 32 yıl: Öldürüldük ey halkım unutma bizi!
- Doğuma 1 hafta kala bebeklerini kaybettiler!
- 76 kişiye mezar olan otelde son kez arama yapılacak...
- Özdağ’dan ilk mesaj: ‘Tek endişem Kozinoğlu gibi suikast
En Çok Okunan Haberler
-
- Karısını dövememekten şikayet etti!
- Özer Sencar'dan 'Mansur Yavaş' çıkışı
- Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'ihanet' yanıtı
- Ünlü astrolog Hilal Saraç gözaltına alındı
- İmamoğlu'ndan bilirkişiye suç duyurusu
- Uzmanı en çok kazandıracak 3 yatırımı açıkladı
- Müsavat Dervişoğlu CHP'yi topa tuttu
- 'Kovuldun Joe' dedi, izinlerini iptal etti!
- RTÜK'ten haber bültenlerine tehdit!
- İtalyan şefin oğlunun beyin ölümü gerçekleşti