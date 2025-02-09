Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Son Yazısı / Tüm Yazıları

İlk adım

09 Şubat 2025 Pazar

Hava buz gibi. Tıpkı atmosfer gibi takımlar da sahada donuk. Beşiktaş’ın santrforu Immobile hareketsiz. Tıpkı adı gibi. Siyah-Beyazlılar yeterli çabukluğa sahip değil. Masuaku da olmasa Beşiktaş rakip alana giremeyecek. Bir de Chamberlain ve Gedson ile önlerindeki Mario’nun orta alana beceri katması var. Nihayet Beşiktaş 30’dan sonra karşı alana paslı yerleşiyor; baskı kuruyor. Ve şu an Kartal’ın en iyi kanat oyuncusu (!) Masuaku’nun asisti, Emirhan’ın kafasıyla öne geçiyor. Sonra Beşiktaş topa daha çok sahip ama etkisiz. Sivas da beraberlik golü çabalarında etkisiz. Ama Kartal 90+4’te penaltı kazanıyor, Joao Mario kullanıyor ve 2. golle galibiyeti perçinleyen taraf oluyor.

Sonuçta, paslı, pas becerisi göstererek Beşiktaş hem 3 puan alıyor hem de oyununu bir adım geliştiriyor.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

İlk adım 9 Şubat 2025
Baran’ı tanır mısınız? 8 Şubat 2025
Transfer bağımlılığı 30 Ocak 2025

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Gezi Direnişi, Ayşe Barım ve Osman Kavala!
Özdemir İnce
Özdemir İnce Devlet aklı
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Zorluk derecesi yüksek problem
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Mazlum maskesi takan zalimler
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Tespih taneleri gibi dağılmaktır, yenilgi
Veysel Ulusoy
Veysel Ulusoy Merkez Bankası ve ekonomik durum
Zeynep Oral
Zeynep Oral O sözler ki unutulur...
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Yapay zekâ hazretleri Assos’ta
Ahmet Tan
Ahmet Tan Muamma ve Doruk ile Nehir
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Rivyera projesi
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek Engelli emekliliğin kaldırılmasına ilişkin SGK genelgesi yayımlandı
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Keyif vermiyor
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay İlk adım

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler