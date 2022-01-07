Üç değil dört kupa

07 Ocak 2022 Cuma

Baksanıza kadının adı yok. Kupasının da... “Beşiktaş Süper Kupa’yı alarak kupaları üçledi” diyor herkes. Peki Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın aldığı şampiyonluk kupasına ne oldu?Beşiktaş geçen sezon aldığı 4 kupa ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi oysa ki. Hem kadın futbol takımıyla aldığı hem de erkek futbol takımıyla aldığı 4 kupayla. Neyse 3 ya da 4 kupa almak tabii ki güzel de daha önemlisi bu kupaların nasıl bir futbolla ve nasıl bir takımla alındığı. Çünkü kupalar alınır sonra müzeye gider. Ama hayat da futbol da devam eder.

KUPA MI TAKIM MI?

Eğer sağlam, gelişen, istikrarlı bir takımınız yoksa hem futbolunuz hem de başarılarınızın devamlılığı olmaz. Sürekli tekrar ediyorum ama kiralık futbolcularla, transfer pazarında son anda alınan futbolcularla her yıl yeniden kurduğunuz yamalı bohça takımlar sizi başarıya götürse bile bunun devamlılığı olmaz. İşte Beşiktaş. Hem de geçen sezon rakiplerine göre daha iyi futbol oynamasına ve kupaların tümünü almasına rağmen bu sezon üstelik takviyeli takımıyla geldiği nokta. Yalnız ben burada sadece oynanan oyunun kalitesinden bahsediyorum. Alınan puandan değil. Çünkü aynı takım daha adil maç yönetimleriyle şu anda lider bile olabilirdi. Oralara hiç girmiyorum. Çünkü önemli olan takımın yapısı, oynadığı futbol düzeyi. Avrupa’da oynanan futbola ne kadar yakın olduğu. Artık onca tecrübe gösteriyor ki bizim yolumuz yol değil.

Ve futbolda değişim şart. Ama tabii ki değişimi istemeyen çok olacak. Engeller konulacak. Bakın Fatih Terim gibi bir otoriteye rağmen Galatasaray’ın başlattığı gençleşme hareketi şimdiden nasıl baltalanıyor.

TARİHİ FIRSAT

Evet, futbolda değişim şart. Bu da yapılanmayla mümkün. Yapılanma da temelden başlayıp yepyeni, yıllarca dayanacak, gelişecek, içinde yaşayanı memnun edecek bir bina inşa etmek şeklinde olmalı. Tabii bütçene, şartlarına ve kendi kültürüne göre... Bu açıdan Beşiktaş’ın elinde tarihi bir fırsat var. Sezon sonu yüklerden kurtulacak yönetim. Başkan yeniden seçilirse önünde 3 yılı olacak. Yeni ve uzun vadeli proje yapıp uygulamak için koşullar da uygun olacak. Kupalar sonuç, iyi ve gelişen bir takım ve oyun yaratmak amaç olmalı. Beşiktaş’ı yaşatan ve büyüyerek bugünlere getiren de bu anlayış değil mi zaten?