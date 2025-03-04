Ramazanda sağlıklı beslenme nasıl olmalı?
Ramazan geldi, oruçlar tutulmaya başlandı. Çok sevilen ramazan pidesi için kuyruklar oluşuyor. İftar sofraları hazırlanıyor. Çocukluğumdan beri çok severim. Ramazan herkes için sağlıkla geçsin.
Ramazan ayı, oruç ibadetinin yanı sıra bedenimizi ve zihnimizi arındırmak için de büyük bir fırsattır. Ancak, gün boyu süren açlık ve susuzluk, yanlış beslenme alışkanlıkları ile birleştiğinde yorgunluk, sindirim sorunları ve ani kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir. Bu yüzden ramazan boyunca sağlıklı ve dengeli beslenmek, hem ibadetin huzurunu yaşamak hem de bedenimizin ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılamak için oldukça önemli.
İFTARDA NASIL BESLENMELİYİZ?
Uzun süren açlık sonrası iftar vakti geldiğinde en büyük hata, mideyi bir anda doldurmak ve hızlı yemek yemektir. Aslında tüm gün aç kalabilmek, fiziksel ihtiyaçlara ara vermek, maneviyatı duyup dinlemek için beklenen ramazan; masada yer kalmayacak, mide fesadı geçirecek kadar yemek ile iftarlar ile karşılanıyor. Bu doğru değil, hem amacına uygun değil hem de sağlıklı değil. İftar da hafif bir menü olmalı. Oruç açarken öncelikle mideyi hazırlamak gerekir.
İFTAR MENÜSÜ NASIL OLMALI?
• İftara hurma ve su ile başlayın. Hurma, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur ve sindirimi kolaydır.
• Ilık bir çorba tercih edin. Mercimek, ezogelin veya sebze çorbaları mideyi rahatlatır ve sindirime destek olur.
• Ana yemek olarak protein, sebze ve tam tahıllı besinleri dengeli tüketin. Örneğin, ızgara tavuk, fırın balık veya kırmızı et ile birlikte bol yeşillikli bir salata ve tam buğday ekmeği veya bulgur pilavı iyi bir seçim olabilir. Hatta daha da iyisi ikisinin bir arada olduğu hafif yemekler. Kıymalı bulgurlu kabak yemeği, tavuklu nohutlu karnabahar yemeği gibi. Bir tabak tüm besin grupları ile daha iyi olabilir. Böylelikle 3 taak yerine 1 tabak ile daha hafif bir iftar geçirmiş oluruz.
• Kızartma ve aşırı yağlı yiyeceklerden kaçının. Sindirimi zor olduğu gibi mideyi rahatsız edebilir ve gün içinde susuzluğa neden olabilir.
• Tatlı tüketimini kontrol altında tutun. Şerbetli tatlılar yerine güllaç, sütlaç veya meyve bazlı tatlıları tercih edin.
SAHURDA NASIL BESLENMELİYİZ?
Sahur, gün boyu tok kalmanın anahtarıdır. Bu yüzden sahuru atlamamak ve doğru besinleri tüketmek çok önemlidir.
SAHUR MENÜSÜ NASIL OLMALI?
• Yavaş sindirilen ve tok tutan besinleri tercih edin. Örneğin, yumurta, peynir, yoğurt, tam buğday ekmeği, yulaf ezmesi gibi protein ve lif açısından zengin yiyecekler uzun süre tok kalmanızı sağlar.
• Bol su içmeyi ihmal etmeyin. Vücut susuz kalmamak için sahurda en az 2 bardak su içmelidir.
• Tuzlu ve baharatlı yiyeceklerden uzak durun. Aşırı tuz tüketimi gün içinde daha fazla susamanıza neden olabilir. Tuzu azaltılmış olanları seçin.
• Şekerli gıdalardan kaçının. Beyaz ekmek, makarnalar, tatlılar ve işlenmiş gıdalar kan şekerinizi hızla yükseltip düşürebilir ve daha çabuk acıkmanıza sebep olabilir.
RAMAZANDA SAĞLIKLI KALMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
• Gün içinde yeterli sıvı almak için iftar ve sahur arasında bol su tüketin.
• Porsiyon kontrolüne dikkat edin, mideyi aşırı doldurmaktan kaçının.
• İftardan sonra hafif bir yürüyüş yaparak sindirimi destekleyin.
• Çay ve kahve tüketimini sınırlayarak vücudun su kaybını önleyin.
• Tatlı krizleri için kuru meyveler veya sütlü tatlıları tercih edin.
• Ramazan ayı, bedenimizi dinlendirme ve ruhumuzu besleme zamanı. Sağlıklı ve bilinçli beslenerek, bu manevi ayın bereketini en iyi şekilde değerlendirebiliriz. Unutmayın, önemli olan yalnızca oruç tutmak değil, aynı zamanda vücudumuza iyi bakarak onu en sağlıklı haliyle korumaktır. Hayırlı ve sağlıklı ramazanlar!
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