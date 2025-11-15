Mehmet Ali Yılmaz sezonunda zirve mücadelesi yapan Trabzonspor, lider Galatasaray karşısında İstanbul’da hem oyun hem mücadele hem de skor olarak istediğini alarak kente döndü. Karadeniz ekibi, etkisiz oyunuyla Alanyaspor karşısında ise tam bir hayal kırıklığı yarattı ve yaşattı. Savunmanın göbeğinde kaptan Savic ve Batagov’un yokluğu bir takımı bu kadar mı etkiler? Alanya maçında zorunlu olarak oynatılan Okay ve Baniya sergiledikleri futbolla “Trabzonspor’da amaç hiç değilse Avrupa kupaları ise devre arası buraya takviye şart” dedirtti. Trabzonspor şu anda ligin en genç takımı... Ancak kadro derinliği yeterli değil. Hem yarışıyor hem de gelişiyor düşüncesinin tam gerçekleşmesi için yeni genç yetenekler kadroya katılmalı. Milli arada öncelikle sakatlar dönmeli. Devre arasına kadar da şimdiden kadro mühendisliği iyi yapılmalı diye düşünüyorum.