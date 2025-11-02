Süper Ligin zirvesindeki iki takımın mücadelesinde Galatasaray, hem oyuncu kalitesi ve derinliği hem de saha-seyirci açısından avantajlıydı. İki teknik adamın da taktik savaşı verdiği maçta Fatih Tekke, dersine iyi çalışmış. Galatasaray’ın baskısını kıran Trabzonspor; önce oyuna ortak oldu, sonra geliştirdiği ataklarla zirve yarışında “Ben de varım” dedi. Trabzonspor, bana kalırsa, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool karşısında uyguladığı taktiği dün rakibine uyguladı. BordoMavililer açısından futbolda geçerli olan “yenemiyorsan yenilme” kuralı işledi. Trabzonspor yeni bir takım, umut veriyor, daha da iyi olacaktır. Hakem Cihan Aydın, Sara’nın eline gelen topta bence penaltı vermeliydi. Verseydi başka şeyler konuşuyorduk