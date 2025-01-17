Gözler Doğan’da

17 Ocak 2025 Cuma

Trabzonspor, Şamil Ekinci sezonuna kötü başladı. Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Avrupa’ya erken veda edildi. Başkan Ertuğrul Doğan kısa bir görüşme sonrası takımı tam yetkiyle Şenol Güneş’e teslim etti. Geçen sezon ve bu yıl kadro mühendisliğinde yapılan hatalardan Şenol Hoca da payına düşeni aldı. Takımda sakatlar, cezalılar derken kadro kurmada sıkıntılar yaşayan Güneş’in imdadına kupadaki Alanyaspor ve ligdeki Antalyaspor galibiyetleri yetişti. Yönetim, teknik kadro ve Trabzonspor’a gönül verenler rahat bir nefes aldı.

Puan cetvelinde alt sıralardan kurtulan “Karadeniz Fırtınası” ikinci yarıda eski günlerine dönmeyi planlıyor. Başkan Doğan ve Güneş’in transfer konusunda aynı dili konuşmaları güzel günlerin habercisi. Başkan bir golcüyle görüştüklerini ve bu konuda sona yaklaştıklarını söylüyor ama ismi sır gibi saklıyor. Ara transfer döneminde en az 3 oyuncunun takıma katılması planlanıyor. Bunlardan ilki savunmanın güvenliğini sağlamak ve kurtarışlarıyla çok sayıda maça damgasını vuran Uğurcan’ı rahatlatmak amacıyla stoper olacak. Bir oyun kurucu bir de aklı kalede olan golcü alınacak.

Aslında Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında sergilediği mücadeleyle alkış aldı ama TFF ile MHK’nin hakemlerini geçemedi! Trabzonspor dün olduğu gibi bugün de zirve yarışının içinde olmak istiyor. Bunun için de gözler başkan Ertuğrul Doğan’da.