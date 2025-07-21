Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş misali, Trabzonspor da geçen sezon yaşananlardan ders alarak bu döneme Fatih Tekke ile hatasız başlamak istiyor. 30 Haziran’da toplanan ve ilk etap çalışmalarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapan Karadeniz Fırtınası, 27 Temmuz’a kadar Erzurum’da hazırlıklarını sürdürecek. Erzurum’da günde iki idmanla çalışmalarına devam eden Bordo-Mavililerde Fatih Tekke bir yandan takıma güç depoluyor diğer taraftan hazırlık maçlarıyla oyuncularının son durumlarını değerlendiriyor. Dinamo Tiflis, Araz Nahcivan, Zob Ahan Esfahan’la karşılaşan Trabzonspor, Persapolis ile de oynayıp kampı sonlandıracak ve şehre dönecek.

Yeni sezonun ilk maçı olan deplasmandaki Kayserispor karşılaşmasına kadar çalışmalarını Trabzon’da devam ettirecek Karadeniz ekibinde Fatih Tekke’nin de ısrarla istediği oyun kurucu transferinde sona gelindiği bilgisi var. Tekke’nin futbolculuğu döneminde olduğu gibi teknik direktörlüğünde de topu kaybettiği yerde takım halinde savunmasını başlatan, hücum oynayan bir takım yakında sahne alacak. Trabzonspor’a gönül verenlerin de beklentisi bu yönde. Zira Trabzonspor her zaman ve her koşulda zirve yarışında olmuştur. Bekleyip birlikte göreceğiz.