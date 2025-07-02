Şamil Ekinci sezonunda beklentilerin altında kalan Trabzonspor yeni sezonda Fatih Tekke ile sevenlerinin özlediği günlere geri dönmenin planlarını yapıyor. Trabzonspor’un efsane hocası Ahmet Suat Özyazıcı’yı saygı ve özlemle anarak “Başarılı olmak istiyorsanız atanla tutanın iyi olacak” söyleminden hareketle yönetim, daha önce de Trabzonspor’da forma giyen ve gol katkısı veren Onuachu’yu transfer etti. Sağ beke genç oyuncu Pina geldi.

Son günlerde manşetlerden düşmeyen Trabzonspor, kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır’la ilgili yapılan spekülasyonlara son noktayı koydu. Uğurcan bu konuda “Trabzonspor’un menfaatleri benim için ön plandadır, başkanımızın kararına saygılıyım” diyor. Başkan Ertuğrul Doğan da “Uğurcan ile ilgili yurt dışından bir teklif gelirse kendisine yardımcı olacağım” diyor ama ulusal yazılı ve görsel medyada asparagas manşetten duyurulan haberler sadece heyecan veriyor. Uğurcan, Trabzonspor’un kampına katılacak.

Trabzonspor yönetimi, takımın bu sezon zirve yarışında olabilmesi ve sürdürülebilir başarı için bir sol kanat, bir orta alanda oyun kurucu bir de ön libero transfer etmek adına özenle çalışmalarını sürdürüyor. Trabzon bir futbol kenti. Yönetim bu bilinçle taraftarları tekrar tribünlere çekmek ve coşkuyu yaşamak, yaşatmak için iyi bir takım oluşturma peşinde. Sonrası artık Fatih Tekke ve ekibinde.