Seçmeni duymak gerek

Sinirler gergin. Sandık iradesine karşı kayyumcu siyaset aklıyla birlikte ekonomi de bu toz duman arasında kırılganlığına yenilerinin eklenmesi tedirginliğinde.

Mine Esen

Dananın kuyruğu kopacak derken...

Siz bu yazıyı okurken belki bütün kelimeleri eskimiş olacak.

Barış Terkoğlu

Kurultayda oy devşirme, yasa ve etik sorun üzerine

Dünkü yazımda kurultaylarda menfaat karşılığı delegenin oyunu almak konusunda yazdıklarımla ilgili eleştiriler aldım.

Orhan Bursalı

İsrail Gazze’de ne yapıyor?

Gazze’de yaşananlar, uluslararası medyada sıklıkla “çatışma”, giderek soykırım olarak tanımlansa da Prof. Jiang Xueqin olanların arkasında çok daha karanlık bir gerçeğin yattığını söylüyor.

Ergin Yıldızoğlu

Babailerden Mustafa Kemal’e Anadolu gerçeği

Anadolu’yu yurt edinen Oğuz Türkmenlerinin yaşadıkları olaylar aleviliğin ve Anadolu’nun tarihinde önemlidir.

Olaylar Ve Görüşler

Otoriteryen kişilik ve Murtaza

Değerli Veysel Batmaz “13 Derste Otoriteryen Kişilik” (Beyaz Baykuş Yay.) kitabında “Murtaza”yı konu alarak otoriteryen kişiliği işliyor.

Olaylar Ve Görüşler

Yöneticiler Müslüman mı?

Türkiye Cumhuriyeti gibi laik bir ülkede, o ülkeyi yönetenlerin Müslüman olup olmadığını tartışmanın bir anlamı yoktur.

Örsan K. Öymen

Çin karşıtlığının zemini

- “Tüm NATO ülkeleri Rusya’dan petrol alımını durdurur ve bunu uygulamaya başlarsa, ben de büyük yaptırımlar için hazırım. Bazı müttefik ülkelerin hâlâ Rusya’dan petrol alıyor olması şoke edici ve bu durum NATO’nun pazarlık gücünü zayıflatıyor.”

Mehmet Ali Güller

Ezilen halk bu oyunu bozar

Bugün gözler, Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) bölmeyi amaçlayan, siyasal niyeti gün gibi ortada olan uydurma bir davaya çevrilecek.

Jale Özgentürk

Alnınızdan öpüyorum

Oyuncularımızı alınlarından öperim. Devamı gelmeli. En önemli iş federasyona düşüyor. Türkiye’nin basketbol ülkesi olması için bir ivme kazandık. Bu takımı ve basketbolu parlatmanın zamanı geldi.

Erman Kunter

Hakem-VAR iş birliği

F.Bahçe’nin oyuncu kalitesi ve coşkulu taraftarıyla buna ihtiyacı yok! Okay’a verilen kırmızı kart doğruydu. Merakım şu; hakem ve VAR, aynı pozisyonlarda F.Bahçe’nin aleyhine karar verir miydi?

Hayri Güner

Yorum için erken

Faul kararı doğruydu. 10 kişi kalan Bordo-Mavililer karşısında F.Bahçe iştahlıydı ama girdiği pozisyonları gol yapamadı. Son dakikalar Trabzon’un golü bulması işten bile değildi. Tedesco’ya yorum yapmak için daha erken.