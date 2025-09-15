Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun ilk derbisinde hakem Ozan Ergün verdiği, veremediği kararlarla maçın önüne geçti. Onuachu’nun golünün iptali yanlıştı. F.Bahçe’nin oyuncu kalitesi ve coşkulu taraftarıyla buna ihtiyacı yok! Okay’a verilen kırmızı kart doğruydu. Merakım şu; hakem ve VAR, aynı pozisyonlarda F.Bahçe’nin aleyhine karar verir miydi? F.Bahçe’nin attığı golde ofsayt çizgisi neden çizilmedi? Maçın özeti bu! Yoksa oynarsınız yenersiniz ya da yenilirsiniz...
Hakem-VAR iş birliği
