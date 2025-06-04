Trabzonspor, efsane başkanı Şamil Ekinci’nin adının verildiği sezonu ona yakışır bir biçimde tamamlayamadı. Ligdeki oyun ve alınan sonuçların telafisi belki finalde Galatasaray karşısında alınacak bir galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası’nı müzeye koymaktı. Ancak bu da mümkün olmadı. Trabzonspor U19 Takımı’nın bu sene hem ligdeki şampiyonluğu hem de UEFA Gençlik Ligi’ndeki final başarısı camiayı mutlu etti. Fatih Tekke’nin de son maçlarda bu gençlere A takımda yer vermesi Trabzonspor’un yeniden yapılanmasına ve kurumsallaşmasına bir ışık olabilir mi umudunu taşıyorum. Son Antalya deplasmanında epeydir kadroda olan Ali Şahin, Salih Malkoçoğlu’na ilaveten Taha Emre ile Boran Başkan’a da ikinci yarı görev veren Fatih Tekke’nin aynı yollardan gelen ve geçen biri olarak bu çocukları parlatıp Türk futboluna kazandıracağına yürekten inanıyorum.

Gençleri sahada görünce yıllardır Trabzonspor’un peşinden giden ve camianın içinde yaşayan biri olarak Necati ile Kadir’i anımsadım. Önce Ümit Milli Takım’da daha sonra da A Milli Takım’da uzun süre yer aldılar. Trabzonspor’un 1. Lig’e çıktığı 75’li yıllarda armada Galatasaray’da Gökmen Özdenak’a karşı başarılı da oldular. Ki o zaman da çok gençtiler. O dönemler Şamil Ekinci, Salih Erdem ve Ahmet Celal Ataman başkanlar Ahmet Suat Özyazıcı ile Özkan Sümer’le başardılar. Şimdi Ertuğrul Doğan ve çok inandığı Fatih Tekke ile neden olmasın? Yöre çocukları ağırlıklı 3 bilemedin 4 nokta transferle yarışan ve özlenen takımın oluşturulması olası. Rastgele başkan rastgele kaptan...