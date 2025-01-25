Hayri Güner
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Trabzon iyi yolda

25 Ocak 2025 Cumartesi

Trabzonspor, bu haftayı maç yapmadan geçerek hem sakatlarının dönmesi hem de yeni transferlerin takıma katılmasıyla bu durumu avantaja çevirmeyi düşünüyor. Karadeniz Fırtınası’nın son haftalarda Türkiye Kupası ve ligde aldığı farklı sonuçların ardından puan cetvelindeki konumu sevenlerini mutlu etmeye yetti. Başkan Ertuğrul Doğan’ın ara transferler konusunda “Trabzonspor’un 2. yarıda zirve yarışının içerisinde olabilmesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağız” söylemi Trabzonspor’a gönül verenleri bir hayli heyecanlandırdı ve umutlar yarınlara taşındı. Şenol Güneş geldiğinden bu yana sancılı süreçte çok sıkıntılar çektiyse de gemisini usta bir kaptan maharetiyle sakin sulara taşımayı başardı. Bundan sonra eli daha da rahatlayacak olan Şenol Güneş oluşturacağı ideal 11’iyle 2. yarıda çok konuşulacak bir takımı deplasmanda oynayacağı Kayseri maçına kadar hazır edecektir diye düşünüyorum. Benim bildiğim Şenol Hoca, bilgisi, birikimi ve tecrübesiyle bunu başarabilecek durumdadır.


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