Hayri Güner
06.09.2025 04:00
Uzun bir aradan sonra 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor’un başarılı kaptanı Uğurcan Çakır, Trabzon’a ve Trabzonspor’a veda etti. Uğurcan 2009’da Trabzonspor’un pilot takımı 1461’de herkese “Merhaba” dedi. Çalışmalarında dikkatleri üzerine çeken Uğurcan, 2012 sezonunda Trabzonspor’un altyapısına alındı. Her geçen gün üstüne koyarak devam eden Uğurcan sabırla o günü bekledi. Ve hayalleri 22 Eylül 2017’deki Alanyaspor maçında gerçeğe dönüştü. Esteban ilk yarı çok kötü goller yiyince Uğurcan 21 yaşında kaleyi devraldı. Devralış o devralış. Kardeşim Kemal ile maçtayız. Kaleden ayağıyla öyle uzun toplar atıyordu ki hem de hiç açılmadan. “Kemal kardeşim Trabzonspor aradığı kaleciyi buldu” dedim daha o günden.

Daha sonra duruşu, arkadaşları ve çevresiyle uyumu daha da önemlisi kalesinde verdiği güven yönetimin de güvenini kazanmış olmalı ki kaptanlığa uygun görüldü. Uğurcan Çakır, Bordo-Mavili formayı tüm kulvarlarda 292 maçta giydi. 41 maçta da A Milli Takım’ın kalesini korudu. Trabzon geçmişte kendi çocuklarını örneğin Taka Naci’yi Galatasaray’a, Nazmi Bilge’yi Beşiktaş’a ve Zekeriya Bali’yi de Fenerbahçe’ye göndermiştir. Daha sonraları da Ali Kemal, Ogün ve Serdar ile de devam etmiştir. Trabzonspor’a gönül verenler; kaptan Uğurcan’a Trabzonspor’a verdiği katkılar için teşekkür ediyor ve başarılar diliyor.

06.09.2025
27.08.2025
20.08.2025
14.08.2025
04.08.2025
21.07.2025