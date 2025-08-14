Cumhuriyet Gazetesi Logo
Atan ve tutan
Hayri Güner
Atan ve tutan

14.08.2025 04:00
Trabzonspor sezona ligin yeni takımı Kocaelispor’u yenerek 3 puanla “Merhaba” dedi. Henüz adı konmayan sezon için Trabzonspor yönetimi örnek olması anlamında sokak ortasında hunharca yaşamına son verilen çocuğumuz Mattia Ahmet Minguzzi’nin adının verilmesi yönünde TFF’ye başvuruda bulundu. Umarım kabul görür.

Trabzonspor da Kocaelispor da lige hazır değil. İlk yarıda Onuachu, Nwakaeme ve yeni transfer Kazeem yakaladığı pozisyonları hovardaca harcadı. Gol, 2. yarının hemen başında yeni değil geri gelen santrfor Onuachu’nun kafa vuruşuyla geldi. Gol sonrası Karadeniz Fırtınası’nın farkı artıracağı beklenirken konuk Kocaelispor önce oyuna ortak oldu. Skora ortak olmak adına geliştirdikleri iki net pozisyonda kalesinde devleşen kaptan Uğurcan gole izin vermedi. Böylece stadı dolduran Trabzonspor sevdalıları 61. dakika şovunu gönüllerince yaptı.

Kalan dakikalar bir daha gösterdi ki Trabzonspor savunma kurgusunda sıkıntılı. Orta alanda Folcarelli’nin çabası yeterli değil. Okay iyi niyetli olmasına karşın yavaş. O nedenle yönetim bir an önce takımı yönetecek ve yönlendirecek özellikte kaliteli bir oyuncu takıma katmalı. Trabzonspor zirve yarışında olacaksa yönetim bu konuda elini çabuk tutmalı. Biraz sabır biraz zaman biraz da hoşgörü denilebilir. Ancak lig acımasız. Stadı dolduran ve takımını destekleyen taraftarın da bu konuda beklemeye niyeti yok. Özetle Trabzonspor, Kocaelispor’u atanının ve tutanının iyi olmasıyla geçti.

