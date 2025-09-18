Trabzon’da Fenerbahçe sevgisi, Ali Şen’in televizyonda “Bir taşa şampiyonluğu aldım” söylemiyle bitti. Yıl 1996’ydı. Oysa Trabzonspor olmadan önce Türkiye genelinde yapılan ankette Trabzon yüzde 98’le F.Bahçe’yi tutanlar listesinin ilk sırasındaydı.

1995-96 sezonu, yer Avni Aker Stadı. Trabzonspor’a beraberlik yarıyor. Mesut Yılmaz dönemi... Bir güvenlik tedbirleri var, anlatılır ve anlaşılır gibi değil. Stadın üstünde ve çevre apartmanların çatısında keskin nişancılar var. Stada girene kadar 3 yerde arama... F.Bahçe, Trabzonspor maçı öncesi Rize’ye geçiyordu. “Araç taşlandı, Aygün’ün başı yarıldı, sarıldı, müşahede altına alındı” dendi. Ben, Trabzonspor’un basın ve halkla ilişkiler sorumlusuyum... Hakem Metin Tokat ve yardımcıları KTÜ Sosyal Tesisleri’nde kalıyor. Ben de nezaketen nezaret ediyorum. 20 kişilik bir basın ordusu da eşleriyle aynı yerde kalıyor. Saygı ve rahmetle anıyorum, Prof. Dr. Kaya Çilingiroğlu geldi. Metin Tokat’a “Metincim, dün Rize’ye F.Bahçe’nin antrenmanına gittim. Aygün antrenmanda. Doktorlarına ‘Aygün’ün müşahede altında olması gerekmiyor mu? Sargısını lütfen açın görmek istiyorum’ dedimse de sözüm askıda kaldı. Metin evladım yarın ortada bir maç yönet, hak eden kazansın. Benim senden ricam bu” demesine karşın F.Bahçe şampiyon oldu. Ardından yine Ali Şen döneminde bir Otto Baric olayıyla sahadan çekilme resti federasyonda nasıl olduysa ters tepti. Olaylar ve yaşananlar bitecek gibi değil.

2010-11 sezonunda Trabzonspor ile F.Bahçe arasında yaşananlar hepinizin malumu... Dönemin Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, o günler için Kuzey Ekspres’e yaptığı açıklamada “Siyasi gücüm o kupayı Trabzon’a getirmeye yetmedi. Yıldırım Demirören’e gittim ‘Beyefendi F.Bahçe’nin düşmesini istemiyor’ dedi. O zaman yapacak bir şeyim kalmadı” ifadesini kullandı.

Bugünün TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, Trabzonspor Başkanı olduğu dönemde “Ya kupayı alacağım ya da kupa beni” söylemi bugün siyasette yaşadıklarımızın da bir özeti değil mi?

Erkan Ocaklı’nın “Mısırın türküsünü benden dinleyeceksin” eserinden esinlenerek Trabzonspor-Fenerbahçe kavgasını bir de benden dinleyin istedim. Trabzonspor’un isteği, Ekrem İmamoğlu’nun da son günlerde sıkça seslendirdiği “Hak yemem hakkımı da yedirtmem” söylemi... Hakem, hâkim ve hekim... İnsan yaşamlarına doğrudan etki eden değerlerimiz. Hak, hukuk, adalet çerçevesinde görev yapmaları yeterli olacaktır. Çok zor olmasa gerek!