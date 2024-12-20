Saygı duyun!

20 Aralık 2024 Cuma

Şamil Ekinci Sezonu’nda 16. haftayı geride bırakırken iki konu manşetlerden hiç düşmedi. İlki; Fenerbahçe ve Galatasaray sahada şampiyonluk savaşı verirken yöneticileri de söylemleriyle soğuk savaşa devam ediyorlar. İkincisi ise hakem hataları. Ama bu sezon bu konuda en çok canı yanan takım Trabzonspor. Bordo-Mavililerin her iki takımla da mücadelesinde hakemler maçın önüne geçti. Trabzonspor yönetimi, teknik kadro ve futbolcularıyla eksik kalmasına karşın Beşiktaş maçında da sahada verdiği mücadelesiyle akıllarda en küçük bir şüpheye yer kalmaması adına çıkıp kendisine yakışır mücadelesini ortaya koymuştur. Kuruluşundan bu yana bu özelliğinden ödün vermeyen Trabzonspor’u da büyük yapan bu değil midir?

Trabzonspor bu sezonki kadro yapılanmasıyla yarışın içerisinde olamadı ama hiç değilse sahada verdiği mücadelesine de saygı duyulsun istiyor. Başkan Ertuğrul Doğan’ın ve Trabzonspor’a gönül verenlerin bu konudaki yakınmaları ne yazık ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na ulaşamamış, adeta duvarlarından geri dönmüştür! Özellikle Galatasaray maçında yaşananlardan sonra Sarı-Kırmızılı yönetimin ve teknik direktörünün Trabzonspor’un attığı son golde “Hakem hocasına sorduk, top dışarıdan çevrildi, skandal karar” söylemine; eğer sadece kendimize verilen yanlış kararları gündeme getirip, lehte yapılan hataları görmezsek, söylemezsek ömur boyu doğruları bulamayacağımız gibi temiz futbola da ulaşamayız diyorum!