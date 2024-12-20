Saygı duyun!
Şamil Ekinci Sezonu’nda 16. haftayı geride bırakırken iki konu manşetlerden hiç düşmedi. İlki; Fenerbahçe ve Galatasaray sahada şampiyonluk savaşı verirken yöneticileri de söylemleriyle soğuk savaşa devam ediyorlar. İkincisi ise hakem hataları. Ama bu sezon bu konuda en çok canı yanan takım Trabzonspor. Bordo-Mavililerin her iki takımla da mücadelesinde hakemler maçın önüne geçti. Trabzonspor yönetimi, teknik kadro ve futbolcularıyla eksik kalmasına karşın Beşiktaş maçında da sahada verdiği mücadelesiyle akıllarda en küçük bir şüpheye yer kalmaması adına çıkıp kendisine yakışır mücadelesini ortaya koymuştur. Kuruluşundan bu yana bu özelliğinden ödün vermeyen Trabzonspor’u da büyük yapan bu değil midir?
Trabzonspor bu sezonki kadro yapılanmasıyla yarışın içerisinde olamadı ama hiç değilse sahada verdiği mücadelesine de saygı duyulsun istiyor. Başkan Ertuğrul Doğan’ın ve Trabzonspor’a gönül verenlerin bu konudaki yakınmaları ne yazık ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na ulaşamamış, adeta duvarlarından geri dönmüştür! Özellikle Galatasaray maçında yaşananlardan sonra Sarı-Kırmızılı yönetimin ve teknik direktörünün Trabzonspor’un attığı son golde “Hakem hocasına sorduk, top dışarıdan çevrildi, skandal karar” söylemine; eğer sadece kendimize verilen yanlış kararları gündeme getirip, lehte yapılan hataları görmezsek, söylemezsek ömur boyu doğruları bulamayacağımız gibi temiz futbola da ulaşamayız diyorum!
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Yarısı mesleği bırakmayı düşünüyor!
- Asgari ücret artarsa verimlilik artar
- Yankı Bağcıoğlu'ndan Suriye uyarısı:
- CHP'li Günaydın'dan Bakan Tekin'e tepki!
- Yeni Doğan çetesi davasında çarpıcı itiraflar
- Canlı tarih müzesi Hisart 10. yılında!
- Teğmenler Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ediliyor
- Tarihçi Yusuf Halaçoğlu'ndan şok iddialar
- TBMM'de 'Etki Ajanlığı' düzenlemesi tartışılacak: Amaç m
- Pera Palas'ta Atatürk Müze Odası
En Çok Okunan Haberler
-
- Putin'den 'Kürt Sorunu' çıkışı
- Baskı altındaki sorgu görüntüleri ortaya çıktı
- AKP'den TÜRK-İŞ'in talebine ilk yanıt!
- Rus uzmanların gözünden Türkiye-İsrail gerginliği
- Asgari ücret toplantısı sona erdi!
- Milli Eğitim'den yazı... Okullarda 'yılbaşı' yasağı
- TÜRK-İŞ asgari ücret talebini açıkladı!
- KYK yurdunda intihar!
- ‘İşletmelere çökmeye çalışıyorsunuz’
- ‘Oğlumun pantolonuyla boğdum’