Trabzonspor geçen hafta G.Saray karşısındaki iyi futbolu, mücadeleyi ve aldığı 1 puan ile kazandığı prestiji eliyle yok etti! İlk yarının Trabzonspor adına tek avantajı 1-0 öne geçmesiydi. İkinci devre Bordo-Mavililer için tam bir kâbustu. Gheorghe Hagi futbolu bıraktı ama veliahtı oğlu Ianis Trabzon’da attığı golle onun namını sürdürdü. Alanya skora ortak olduktan sonra öne de geçebilirdi. Önce Onana’ya takıldılar ardından yetersizliklerine. Fırtına’nın 1-0’dan sonra bu kadar geriye çekilmesi inanılmaz. Oysa oyuncu kalitesi ve taraftar desteği maçı istediği gibi yönlendirebileceği imkânı tanıyordu. Bu beraberlik milli ara öncesi moralleri bozdu, sonuç iyi mi kötü mü tartışılır.