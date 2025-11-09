Trabzonspor geçen hafta G.Saray karşısındaki iyi futbolu, mücadeleyi ve aldığı 1 puan ile kazandığı prestiji eliyle yok etti! İlk yarının Trabzonspor adına tek avantajı 1-0 öne geçmesiydi. İkinci devre Bordo-Mavililer için tam bir kâbustu. Gheorghe Hagi futbolu bıraktı ama veliahtı oğlu Ianis Trabzon’da attığı golle onun namını sürdürdü. Alanya skora ortak olduktan sonra öne de geçebilirdi. Önce Onana’ya takıldılar ardından yetersizliklerine. Fırtına’nın 1-0’dan sonra bu kadar geriye çekilmesi inanılmaz. Oysa oyuncu kalitesi ve taraftar desteği maçı istediği gibi yönlendirebileceği imkânı tanıyordu. Bu beraberlik milli ara öncesi moralleri bozdu, sonuç iyi mi kötü mü tartışılır.
İyi mi kötü mü?
Yazarın Son Yazıları
Trabzonspor geçen hafta G.Saray karşısındaki iyi futbolu, mücadeleyi ve aldığı 1 puan ile kazandığı prestiji eliyle yok etti!
Süper Ligin zirvesindeki iki takımın mücadelesinde Galatasaray, hem oyuncu kalitesi ve derinliği hem de saha-seyirci açısından avantajlıydı.
Karadeniz derbisinin kazananı Trabzonspor oldu.
Karadeniz Fırtınası, Kayserispor karşısında aldığı farklı galibiyetle zirve yarışında “Ben de varım” dedi. Hâlâ daha kadroya yeni katılanlar olmasına karşın Fatih Tekke, takım olabilme yolundaki çabalarını oyuncularında görmenin keyfini ve heyecanını yaşıyor.
Trabzon’da Fenerbahçe sevgisi, Ali Şen’in televizyonda “Bir taşa şampiyonluğu aldım” söylemiyle bitti.
F.Bahçe’nin oyuncu kalitesi ve coşkulu taraftarıyla buna ihtiyacı yok! Okay’a verilen kırmızı kart doğruydu. Merakım şu; hakem ve VAR, aynı pozisyonlarda F.Bahçe’nin aleyhine karar verir miydi?
Uzun bir aradan sonra 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor’un başarılı kaptanı Uğurcan Çakır, Trabzon’a ve Trabzonspor’a veda etti.
Trabzonspor bu hafta sonu Karadeniz derbisinde Samsunspor’u ağırlayacak.
Trabzonspor sezona iyi başladı.
Trabzonspor sezona ligin yeni takımı Kocaelispor’u yenerek 3 puanla “Merhaba” dedi.
Trabzonspor kuruluşunun 58. yılını kutladı. Karadeniz Fırtınası yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı. Ancak transferde beklenen ofansif orta saha oyuncusu henüz kadroya dahil olmadı.
Yeni sezonun ilk maçı olan deplasmandaki Kayserispor karşılaşmasına kadar çalışmalarını Trabzon’da devam ettirecek Karadeniz ekibinde Fatih Tekke’nin de ısrarla istediği oyun kurucu transferinde sona gelindiği bilgisi var.
Şamil Ekinci sezonunda beklentilerin altında kalan Trabzonspor yeni sezonda Fatih Tekke ile sevenlerinin özlediği günlere geri dönmenin planlarını yapıyor.
Trabzonspor, efsane başkanı Şamil Ekinci’nin adının verildiği sezonu ona yakışır bir biçimde tamamlayamadı.
Bir sezona daha veda ederken Trabzonspor son virajda, “belki”lerle yüklü kupa finalinde Galatasaray’a kaybedip, sevenlerinin umutlarını da Gaziantep’te çimlere gömdü.
Hak eden kazandı
Tekke ile yeniden
Onlar bir avuç gençti
Tekke’nin hayali
Trabzon’da Fatih Tekke coşkusu
Hoş geldin kaptan, hoş geldin kral... Abdullah Avcı’nın ayrılmasının ardından Trabzonspor yönetimi kötü gidişe son vermek için Şenol Güneş’i tam yetkiyle takımın başına getirdi.
Veda ve vefa
Trabzon umutlu
Gücü yetmedi
Trabzonspor şaşırtıyor
Trabzon iyi yolda
Gözler Doğan’da
Trabzonspor nefes aldı
Saygı duyun!
Artık yeter!
Kolay harcamayın
Çakır böyle istedi
Trabzonspor özüne dönmeli
Ne demeli?
Trabzonspor’da kadro mühendisliği
Trabzon atakta
Lig yeniden dizayn ediliyor
Trabzon’da skandal
Trabzonspor’da transfer bilmecesi
Trabzonspor’da değişim zamanı