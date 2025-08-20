Trabzonspor sezona iyi başladı. Önce Kocaelispor’u ardından Kasımpaşa’yı 1-0’la geçmeyi başardı. Kasımpaşa maçı teknik adamlar anlamında önemli görüntülere sahne oldu. Bir dönem Trabzonspor’da gol kralı olmuş Şota Arveladze ile Fatih Tekke’yi karşı karşıya getirdi. Maçın kazananı daha çok gole imza atan Fatih Tekke oldu. Sahadaki futbol iki teknik adamın geçmişte izlediğimiz coşkulu oyunlarının aksine yavan kaldı. Trabzonspor yıllardır alışılagelmiş oyun tarzının dışında sevenlerini hiç de mutlu etmeyen yavaş, geride daha çok Uğurcan’ın sahne alıp oyun kurduğu bir sistemin içerisinde. Oysa savunmadan başlayan orta alanda oyunun şekillendiği ve golcülerin topu ağlara bıraktığı günleri yaşayanlar olarak o anları mumla arar olduk!

Trabzonspor iki maçında da galip gelmesine karşın sergilenen oyunun bir ayağı eksik. Mücadele iyi ama futbolcular aynı dili konuşamıyor. Orta alanda bu oyuncularla oynayacak ve oynatacak bir tercüman lazım. Efsane hoca Ahmet Suat Özyazıcı, “İyi bir takım olacaksanız atanla tutanınız iyi olacak” derdi. Trabzonspor’da bu ikisi var ama orta alanda bir Faruk, bir Serdar, bir Bekir yok. Bordo-Mavililer iki hafta üst üste evinde. Önce Antalyaspor’u ardından Samsunspor’u ağırlayacak. Zor maçlar. Nwakaeme’nin sakatlığında yeni transfer Kazeem Olaigbe’ye çok iş düşecek. Zubkov ve Onuachu henüz istenilen forma ulaşamadı. Yeni gelenler, uyum derken zaman geçiyor. Yönetimin de zaman, sabır ve hoşgörü kredisi kalmadı gibi. Fatih Tekke kısa sürede elindeki mevcut kadroyla mücadeleyi en üst seviyede yapacak oyuncularla yola devam etmek zorunda.