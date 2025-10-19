Karadeniz derbisinin kazananı Trabzonspor oldu. Maça hızlı başlayan Bordo-Mavililer ilk 20 dakikada 2 farkı yakaladı. Ancak sonrasında Trabzonspor’un oyun gücü anlaşılmaz şekilde düştü. Savic’in geri pasında Batagov-Onana anlaşmazlığındaki büyük hatayı değerlendiren Sakyi farkı 1’e indirdi. Fırtına önde baskı yapamadı. İlerleyen dakikalarda oyuna ortak olan Çaykur Rizespor bütün gayretlerine ve bulduğu pozisyonlara karşın skoru değiştiremedi. Milli ara dönüşleri her zaman sıkıntılıdır. Fatih Tekke oyunu geliştirmeli ve her zaman B, C, D planları cebinde olmalı. Trabzonspor yeni oluşan bir takım ve kötü oynadığı bir maçta dahi aldığı 3 puan altın değerinde. Sonuçta Fırtına zirve yarışının içinde... Üstelik geçen haftalarda yaşadığı hakem hatalarına rağmen.