Trabzonspor bu hafta sonu Karadeniz derbisinde Samsunspor’u ağırlayacak. Ligde 3’te 3 yapan Bordo-Mavililerin zirvede kalabilmesi için bu maçı da kayıpsız geçmesi gerekiyor. Karadeniz Fırtınası’nda daha önce de belirttiğim gibi saha sonuçları iyi ancak sergilenen oyun Trabzonspor’a gönül verenleri pek mutlu etmiyor. Beklenen orta alan oyuncusu ile ilgili yönetimin çabaları henüz sahaya yansımadı. Trabzonspor savunma ve ofansta horon gibi başlıyor, orta alanda zeybeğe dönüşüyor. Bu da alışagelmiş dik oyunu ve moralleri bozuyor. Fatih Tekke antrenmanlarda hırsını oyuncularıyla paylaşmaya ve sahaya yansıtmaya çalışıyor. Samsunspor karşısında savunmasını topu kaptırdığı yerde başlatabilen, paslaşan ve paylaşan bir Trabzonspor’un bu hırsıyla, inadıyla Karadeniz derbisinden de 3 puanla çıkacağı inancını taşıyorum.

Bu satırlarımı Hüseyin Avni Aker için yazıyorum... Bir öğretmen olarak, Trabzon, Trabzon’da spor ve Trabzonspor ile özdeşleşen, tarihler yazılan efsane stada adı verilen bir değerimiz. Ölümünün 81. yıl dönümünde Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Divan Kurulu üyeleri ve ailesiyle birlikte kabri başında anıldı. İstiklal Savaşı Gazisi olan Hüseyin Avni Aker’i saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.