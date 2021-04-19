Harun Altay’ı aratmadı

19 Nisan 2021 Pazartesi

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, göreve geldiklerinde altyapıya ve gençlere önem vereceklerinden söz etmişti. Bu şu ana kadar maalesef gerçekleşmedi. Siz değil miydiniz, Ömer Faruk için büyük topçu olacak diyen. Top oynamadan ağlaya ağlaya gitti. Giderken yanına tek bir şey aldı, o da üzerine giydiği F.Bahçe forması. Bu çocuğu nasıl olur sahiplenmezsiniz? PAF Ligi'nde gol kralı olmuştu Ömer. Profesyonel yaptınız bir işe yaramadı. Ne Ersun Yanal'ın ne de Erol Bulut'un bir gün olsun Ömer Faruk'a ilgilendiklerini görmedim. Ömer A takımda 3-4 maçta toplam 80 dakika kadar süre aldı. Yabancı sevdamız yüzünden yakınımızdaki cevherleri görmüyoruz. Bunun adı futbolcu harcamaktan başka bir şey değil. Altyapılar neden var o zaman? Kapatın gitsin. Çocuklarda boşu boşuna heveslenmesin, hayallere kapılmasınlar. Bugün Avrupa’da takımlar gençler üzerine kuruluyor. Biz ise gençleri elimizin tersiyle itiyoruz. Çünkü teknik direktörleri hazıra alıştırdık. Gençlerle uğraşmak istemiyorlar. Kolayı seçiyorlar. Yabancı hayranlığı başa bela. Hani gelenler iyi çıksa eyvallah. Ama onları gördükçe harcadığımız gençlere içim sızlıyor. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i diğer hocalardan ayırıyorum. Güneş, gençlere değer veriyor, önemsiyor, güveniyor, inanıyor. Teknik direktörlük budur. Zoru seçip başarmaktır. Bakın milli takım yıllar sonra kalıplaşmış isimlerden kurtuldu, gençleşti. Keşke diğer teknik direktörler de kafaca değişse. Biliyorum bu serzenişim bir işe yaramayacak. Bir insan 7'sinde neyse 70'inde de odur. Ömer kardeşim, akıllı bir karar verdin. Binlerce genç nasıl kaybolup gittiyse sen de buralarda bir gün kaybolup gidecektin. Şimdi eline geçirdiğin fırsatı iyi değerlendir. Biz seni alkışlamaya hazırız.

O bir kahramandı

Altay Bayındır’ın sakatlanmasına çok üzüldüm. Bu sezon F.Bahçe’nin kahramanıydı. Çünkü kötü futbol oynayan takımını rakipleri karşısında hep kurtaran isim oldu. Bu yüzden defalarca Altay’ı yazılarımda ön plana taşıdım. Futbolda zaman zaman talihsizlikler oluyor. Kaleyi dün itibarıyla Harun Tekin devraldı. Uzun süredir oynamıyordu. Başarılı bir gece geçirdiğini söylemeliyim. Harun biliyorsunuz penaltı kurtarışlarıyla gündeme oturan isimdi. Aynısını çıktığı ilk maçında yine gerçekleştirdi. Demek oluyor ki, Harun bize Altay’ı fazla aratmayacak. F.Bahçe 33 hafta sonra en iyi 90 dakikasını oynadı skoru farka da taşıyabilirdi. Zirvede adım adım yoluna devam ediyor.