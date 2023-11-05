Hilmi Türkay
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Seride kötü son...

05 Kasım 2023 Pazar

Futbolda sakatlıklar başa bela. Kulüplerimizin milyon Avro’lar ödeyerek kadrolarına kattıkları yıldızlardan biri sakatlansın bütün planları programları altüst olur. Hele sakat sayısı birkaç gün içinde 3’ü 4’ü bulursa ve bunlar uzun vadeli olursa o zaman eyvah!.. Fenerbahçe bugün bunu yaşıyor. Her şey yolunda giderken hiç hesapta olmayan bir gelişme. Kadro genişliği böyle günlerde artı durum. Trabzonspor maçından önce kafamda savunma ve orta saha için isimler oluşturdum. Listeler elimize ulaştığında gördüm ki İsmail Kartal’la aynı oyuncularda birleşmişiz. Stoperde Samet-Oosterwolde, orta sahada Zajc oynadı. Fenerbahçe-Trabzonspor maçları derbi havası taşır. Aynısına yine tanıklık ettim. Abdullah Avcı ayrıldığı yerine yeniden geri döndü. Hem de ne dönüş... F.Bahçe; Becao, Djiku ve özellikle Fred’in yokluğunu çok aradı. Hücum neredeyse hiç üretken değildi, ilk yarı şut dahi çekemedi. Devre 1-0 Trabzonspor’un üstünlüğüyle geçildi ama ikinci yarı başlar başlamaz iki dakikada yenen iki gol Sarı-Lacivertlilerin bütün ayarını bozdu. F.Bahçe, Tadic’in 2 penaltı golüyle umutlandı ama yetmedi, 19 maçlık serisi kötü son buldu. 

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