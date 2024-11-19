AKP’li belediyede 330 milyonluk ihale

19 Kasım 2024 Salı

Geçen yazıma “Derdiniz kamu yararı ise buyurun bakalım” diye başlık atmış ve yazımın sonunda da devam edeceğimi bildirmiştim.

Hırsızlık, yağma, yolsuzluk kim tarafından yapılırsa yapılsın hangi parti mensubu olursa olsun amasız fakatsız mücadele edilmesi gereken ciddi bir durumdur.

Çünkü yolsuzluk, bugün yaşadığımız yoksulluğun yegâne sebeplerinden biridir. Fakirden alıp zengine vermenin anahtarıdır. Milletin sırtına binmektir.

Yıllardır yazıyorum, anlatıyorum. Yolsuzlukla ilgili üç kitap yazdım. Sözde yazar, çizer, ekran yüzleri 21 yıldır kurumlardaki yağmayı görmezden geliyor. Yolsuzluklara kör, sağır, dilsiz olanlar belediyelerin konser etkinlikleri konusunda göz yaşartıcı şekilde kamu yararını düşünmeye başladılar.

Cevabını merak ettiğim ve akıl almaz harcama yapılan, 2023 yılı Sayıştay raporuna da konu olan bir tane daha örnek vermek istiyorum.

Yer: Sakarya Büyükşehir Belediyesi.

2018 yılından beri “Sakarya Bike Bisiklet Festivali” düzenliyor. Festival kapsamında da birçok yabancı sporcunun geldiği belirtiliyor. Belediyenin sayfasında belirttiğine göre 4 gün 4 kategoride düzenlenen yarışlara 14 ülkeden gelen yüzlerce sporcu yarışıyormuş. Yarış 128 ülkede canlı yayımlanıyormuş.

Ülkemiz adına, turizm adına güzel bir festival.

Mesela böylesi bir etkinlik koşulsuz planlanmıştır diye düşündüm. Öyle ya festivali Cumhurbaşkanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı da sahiplenmiş ve desteklemiş.

Sayıştay raporlarını okurken gördüm. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili raporun ilgi kısmı şöyle “Bulgu 14: 2023 Sakarya Bike Fest kapsamında yapılan hizmet alımlarında ihale yapılmaması.”

Nasıl yani?

“2023 yılında idare tarafından gerçekleştirilen ve uluslararası bir etkinlik olan ‘Sakarya Bike Fest’ kapsamındaki organizasyonlara ilişkin hizmet alım sözleşmelerinin Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapıldığı tespit edilmiştir.”

Hadi buyurun...

Yapılan incelemelerde büyükşehir belediye meclisi, Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği ve diğer ulusal federasyonlar ile protokol imzalanması için büyükşehir belediye başkanına yetki vermiş.

Verilen yetkiye istinaden de başkan 22 kasım 2022 tarihinde Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Derneği ile işbirliği protokolü imzalamış. Bu kapsamda, 12 adet organizasyonun gerçekleştirilmesi için Spor Kulübü Derneği tarafından çeşitli firmalarla toplam 333 milyon 834 bin TL tutarında hizmet alım sözleşmesi imzalanmış.

Bakın sözleşmeleri kulüp yapıyor parayı belediye ödüyor ama denetleme yok. Bu şekilde alımlar Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılmış oluyor.

333 milyon 834 bin TL’den bahsediyorum. O günkü kur ile 16.5 milyon dolar.

Bu yıl etkinlik yine düzenlendi. Spor kulübü ile yeniden protokol yapıldı mı yine para aktarıldı mı cevabını alamadım. Ancak EKAP (Elektronik Kamuyu Aydınlatma Platformu) kayıtlarına göre 3 ihale yapılmış.

2024/277340 İKN ile TV çekim, prodüksiyon ve tanıtım organizasyonu işi 12 milyon TL.

2024/253563 İKN ile Organizasyon Hizmet alımı işi 41 milyon TL.

2024/275692 İKN ile konaklama, seyahat ve ulaşım hizmet alımı işi 13 milyon TL olan ihaleler yapılmış.

Toplamı 66 milyon 463 bin TL.

Bu ihaleleri kim almış?

Onu da anlatacağım. Ama bir yıl önce 333 milyon TL harcanan etkinliğe bir yıl sonra 66 milyon harcamak pek mantıklı değil. Ya 2023 yılında gerçek harcanan rakam 333 milyon değildi ya da bu yıl resmi harcamanın dışında yine kulüplere kaynak aktarılması söz konusu.

Gelelim ihaleleri alanlara.

SİMAT reklam isimli bir firma almış. Yetenekli bir firma sanırım. TV çekim, prodüksiyon, tanıtım, organizasyon, konaklama seyahat hepsini yapabiliyor. Acaba başka neler yapmış diye EKAP verilerine ve yerel haberlere baktım. Vücut ısısını ölçecek termal kameradan brandaya, trafik işaret levhasından kitap basımına, el dezenfektanı satışından ramazan etkinliklerine kadar her işi yapıyorlar.

Simat Reklam 2020-2024 yılları arasında EKAP’a yansıyan ihaleler ile 90 milyon 936 bin TL ihale almış. Firma sahibi Mehmet Hilmi Cevahir de şahıs firması ile 13 milyon 592 bin TL ihale almış. Tabii bu sadece EKAP’a yansıyan kısım. Yansımayan doğrudan alım yapılan tutarları bilmiyoruz.

İktidarın megafoncularına sesleniyorum. Hadi madem bağıra bağıra kamu yararının peşinden gidiyoruz. Buyuruna buradan da gidelim.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi milletin parası olan 333 milyon TL’yi nereye, kime, nasıl harcadı?

Bilmediğimiz kaç liralık doğrudan alım yapıldı?

Bu kişiler ile belediye arasında bir bağ var mı?

Sıradan bir vatandaş reklam şirketi kurup birkaç iş yaptıktan sonra böyle ihaleler alabilir mi?