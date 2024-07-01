30 günden eksik sürelerimi nasıl tamamlayabilirim?
Soru: 2013 yılından itibaren kısmi süreli olarak çalışıyorum. Ayda 18 gün hizmet bildirimi yapılıyor. Eksik sürelerimi 30 güne tamamlama hakkım var mı, varsa nasıl? Şükran T.
5510 sayılı kanunun hizmet borçlanmalarına ilişkin 41. maddesine eklenen (i) bendi ile 25/2/2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere 4857 sayılı kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerini borçlanmalarına imkân sağlanmıştır. Bu bent uyarınca yapılacak borçlanmalar; kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yani SSK kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda borçlanma yapılması için borçlanılacak sürelerin 25/2/2011 tarihinden sonra olması, aylık prim ve hizmet belgesinde eksik gün nedeninin 06-kısmi istihdam olarak bildirilmiş olması gerekmektedir.
Sigortalılar
borçlanma talebinde bulundukları
tarihte prime esas kazancın alt ve
üst sınırları arasında olmak üzere
kendilerince belirlenen günlük
kazancın yüzde 32’si oranında
prim öderler. Ancak ay içerisinde
eksik kalan sürelerin genel sağlık
sigortası primini 5510/60. mad.
birinci fıkra (g) bendi kapsamında
ödemiş olanlar için borçlanma
tutarı yüzde 20 oran üzerinden
yapılmaktadır.
Sigortalıların 30 günden az
çalıştıkları süreleri 30 güne
tamamlama yöntemlerinden biri
de 5510 sayılı kanunun isteğe
bağlı sigortalılığın düzenlendiği
51. maddesinde belirtilmiştir.
Buna göre ay içerisinde 30
günden az çalışan sigortalıların
aynı ay içerisinde isteğe bağlı
sigortaya prim ödemeleri
halinde, primi ödenen sürelerin,
zorunlu sigortalılığa ilişkin prim
ödeme gün sayısına otuz günü
geçmemek üzere ekleneceği
ve eklenen bu sürelerin 4/1-(a)
yani SSK kapsamında sigortalılık
süresi olarak kabul edileceği
öngörülmüştür.
Kısmi süreli çalışmanız
nedeniyle 30 günden eksik
sürelerinizi borçlanabilir veya
isteğe bağlı sigortalı olmak
için SGK’ye müracaat ederek
başvuru tarihinizi takip eden
günden itibaren isteğe bağlı
sigorta primi ödeyerek 30 güne
tamamlayabilirsiniz.
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ SÜRELER
EMEKLİ AYLIĞI HESABINDA DİKKATE ALINMAZ
Soru: 1994 senesinde emekli oldum. 2006 yılından itibaren tekrar çalışmaya başladım. Almakta olduğum emekli aylığımın miktarı 13.900 TL. Çalıştığım işyerinde ise 60.000 TL net maaş alıyorum. Her ay yaklaşık 32.000 TL SGK destek primi ödüyorum. Emekli maaşımın yeniden hesaplanması ve artma olasılığı var mı? İzzet S.
Yaşlılık aylığı alanların
emeklilik sonrası özel sektörde
tercihi doğrultusunda 4/a yani
SSK kapsamında çalışması
halinde, haklarında sosyal
güvenlik destek primi (SGDP)
uygulanır. SGDP, emeklilerin
emekli aylıkları kesilmeksizin
çalışmalarına imkân veren bir
uygulama olup emekli aylığına
bir etkisi bulunmamaktadır.
SGDP, emeklilerin çalışırken
meslek hastalığına tutulması
veya iş kazası geçirmesi halinde
bu sigorta kollarından gerekli
yardımların yapılması için alınan
bir primdir. Emekliler, SGDP’ye
tabi çalışırken emekli aylıklarını
almaya devam ettiklerinden,
SGDP’ye tabi çalışma süreleri
emekli aylıklarının yeniden
hesaplanmasında dikkate alınmaz.
SGDP oranı, yüzde 30 destek
primi ve yüzde 2 kısa vadeli
sigorta primi olmak üzere toplam
yüzde 32’dir. Bunun yüzde 7.5
sigortalı, yüzde 24.5’i işveren
hissesidir. SGDP tabi çalışmaların
emekli aylığı üzerinde bir etkisi
bulunmamaktadır.
Emeklilik sonrası çalışmaların
emekli aylığının yeniden
hesaplanmasında dikkate alınması
için bu çalışmaların SGDP yerine
tüm sigorta kollarına tabi olması
ve çalışırken emekli aylığının
kesilmesi gerekir. Emeklilik sonrası
çalışmaların sona erdirilip, yeniden
aylık talebinde bulunulması
halinde, tüm sigorta kollarına
tabi geçen hizmet süreleri 5510
sayılı kanunun 30. maddesi
kapsamında emekli aylığının
yeniden hesaplanmasında dikkate
alınır ve aylık miktarı mutlaka artar.
Çünkü emeklilik sonrası hizmetler
için hesaplanan kısmi aylık, eski
tam aylığın üzerine eklenir. Emekli
aylığındaki artışın fazla olması
için, emeklilik sonrası tüm sigorta
kollarına tabi çalışmalarda prime
esas kazançların yüksek olması ve
primlerin bu kazançlar üzerinden
bildirilmesi gerekir.
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