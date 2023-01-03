Emekli belediye başkanlarına tazminat ödenmesi

03 Ocak 2023 Salı

Mevcut durumda 2008/Ekim öncesi seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış emeklilere, 5510 sayılı kanunun geçici 4. maddesinde yapılan düzenleme ile tabloda yer alan koşullara göre emekli aylıklarıyla birlikte belediye başkanlığı tazminatları ödenmekte. Tazminatlar, belediye başkanlığı türüne göre değişiyor.

Belediye başkanlarıyla ilgili 1/7/2022 tarihli ve 7417 sayılı kanunla 2023 yılı ocak ayı ödeme döneminde yürürlüğe girmek üzere 5510 sayılı kanuna ek 21. madde eklendi. Madde ile 2008/Ekim öncesi veya sonrası ayrımı yapılmaksızın seçimle iş başına gelip en az iki yıl belediye başkanlığı yapanlardan, emekli aylığı bağlanan veya bağlanacak olanlara herhangi bir yaş veya prim gün sayısı aranmadan, fiilen yaptıkları belediye başkanlığı türüne göre makam ve buna bağlı temsil veya görev tazminatı ödeneceği öngörülmüş. Bu tazminatlar, maddede belirtilen şartlara haiz olanlara 2023/Ocak ayından itibaren emekli aylıklarıyla birlikte ödenecek. Ölüm aylıklarında bu tazminatlar hak sahiplerine hisseleri oranında ödeniyor.

5510 sayılı kanunun ek 21. maddesinde yapılan düzenlemenin, 2008/Ekim ayında yürürlüğe giren geçici 4. maddeden en büyük farklılığı, yaşlılık veya emekli aylığı alan belediye başkanları için 5434 sayılı kanunda yer alan kadın 58, erkek 60 yaş ve 9000 gün veya 61 yaş 5400 gün koşullarının aranmaması. Mevcut uygulamada, birçok SSK emeklisi belediye başkanlığı tazminatını alabilmek için belirtilen yaşları doldurmaya beklediği gibi, 9000 gün veya 5400 prim gün sayılarını tamamlamak adına (SSK’liler genelde daha düşük gün sayılarıyla emekli olduklarından) aylıklarını kestirip yeniden çalıştı veya borçlanma yaptı. Yeni düzenlemede böyle bir yaş veya gün koşulu bulunmuyor. Yine diğer bir farklılık, 2008/Ekim öncesi belediye başkanlığı yapmış olup bu tarihten önce emekli olanlar bu haktan 1/10/2008 tarihi itibarıyla yararlandı. Bu tarihte tazminata esas yaş veya gün koşulunu yerine getirmeyenlere, zamanaşımı uygulanmadan şartların yerine geldiği tarih itibarıyla tazminatları ödendi.

Yeni düzenlemeden, 2008/Ekim öncesi belediye başkanlığı yapmış olanlardan, yine kanunda belirtilen yaş ve gün koşullarını yerine getiremeyenler de yararlanacak. Emekli belediye başkanlarına veya hak sahiplerine ödenecek söz konusu tazminatlar Hazine’den tahsil edilecek.

Netice itibarıyla 2008/Ekim öncesi veya sonrası seçimle belediye başkanlığına seçilen ve en az iki yıl belediye başkanlığı yapmış olan emekliler ile ölenlerin hak sahiplerine yapmış oldukları belediye başkanlığı türüne göre başka bir koşul aranmaksızın emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ile buna bağlı olarak temsil veya görev tazminatı ödenecek.

Emekli belediye başkanlarına ödenen tazminat tutarları memur maaş katsayısı artışına bağlı olarak değişiyor. En son 1/7/2022 tarihi itibarıyla emekli belediye başkanlarına ödenen tazminat tutarları şöyle;

1/1/2023 tarihi itibarıyla değişen memur maaş katsayısına bağlı olarak tazminat tutarları artacak.

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